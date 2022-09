Cyclisme

Cyclisme : Les grandes déceptions de Julian Alaphilippe

Publié le 25 septembre 2022 à 12h35 par Thibault Morlain

Champion du monde pour la deuxième fois consécutive en 2021 à Louvain, Julian Alaphilippe était plus motivé que jamais pour cette saison 2022. Entre les différentes Classiques, le Tour de France et les Mondiaux en Australie, le coureur de la Quick-Step Alpha Vinyl avait de grands objectifs. Au final, cela a été un véritable calvaire pour Alaphilippe qui a vu les déceptions s’enchainer au fil des mois.

Véritable superstar du peloton, Julian Alaphilippe a montré ces dernières saisons qu’il était l’un des meilleurs coureurs du monde. Que ce soit sur le Tour de France, lors des plus grandes Classiques ou lors des Mondiaux, le compagnon de Marion Rousse a impressionné le monde entier. Forcément, suite à son deuxième maillot arc-en-ciel consécutif, Alaphilippe était très attendu pour cette saison 2022 qui pouvait s’annonçait très grande pour le coureur de la Quick-Step Alpha Vinyl. Cela n’aura finalement pas été le cas pour Julian Alaphilippe.

Un début d’année compliqué…

Forcément, après son deuxième titres de champion du monde, Julian Alaphilippe avait une énorme pression sur les épaules. Et au début de saison, cela a été très compliqué pour le Français. En effet, les performances n’étaient pas au rendez-vous et la première victoire aura mis énormément de temps avant de se présenter pour Alaphilippe. En effet, il aura fallu avril et le Tour du Pays Basque pour le voir lever les bras en vainqueur pour la première fois de 2022.

Terrible blessure à Liège-Bastogne-Liège

Une victoire qui avait alors fait du bien au moral de Julian Alaphilippe. Elle arrivait en effet au bon moment, juste avant les rendez-vous des Classiques. Ayant d’abord pris le départ de La Flèche Wallone, le double champion du monde avait échoué à la 4ème place. Rendez-vous ensuite sur Liège-Bastogne-Liège et c’est là que la saison d’Alaphilippe a vraiment basculé. En effet, le compagnon de Marion Rousse a violemment chuté et les images de lui allongé dans un ravin ont fait froid dans le dos. Julian Alaphilippe est finalement ressorti de là avec de grosses blessures : un pneumothorax, une fracture de l’omoplate et deux côtes cassées.

Alaphilippe a manqué le Tour de France

Avec ces grosses blessures, la participation de Julian Alaphilippe au Tour de France était alors remise en cause. Le Français s’est donc engagé dans un contre-la-montre pour revenir en forme physiquement afin de prendre le départ de la Grande Boucle à Copenhague. Et en voyant Alaphilippe prendre le départ des Championnats de France quelques jours avant le Tour, on pouvait y croire. Finalement, Patrick Lefevere, patron de la Quick-Step Alpha Vinyl, en a décidé autrement. Estimant que Julian Alaphilippe n’était pas assez en bonne condition, il a fait le choix de le laisser de côté pour le plus grand rendez-vous de la saison.

Après Julian Alaphilippe pendant deux ans, le maillot de Champion du monde va rester au sein de l'équipe Quick-Step avec Remco Evenepoel. #Wollongong2022 pic.twitter.com/LeAIDv18sS — Le Gruppetto (@LeGruppetto) September 25, 2022

Pas de 3ème titre de champion du monde

Forcément déçu, Julian Alaphilippe s’est vite reconcentré sur de nouveaux objectifs avec notamment les Mondiaux en Australie et le Tour d’Espagne pour se préparer. Mais là encore, la malchance a frappé le compagne de Marion Rousse. Tout d’abord, le Français a été touché par le Covid-19, de quoi donc retarder sa préparation. Aligné ensuite sur la Vuelta, Alaphilippe a encore une fois chuté et touché à l’épaule, il a dû abandonner. Une blessure qui avait alors jeter un froid sur sa présence aux Mondiaux. Finalement, Julian Alaphilippe était bel et bien là en Australie pour défendre sa couronne. Mais au terme d’une course dominée par la Belgique, c’est Remco Evenepoel, nouveau crack du cyclisme et coéquipier d’Alaphilippe au sein de la Quick-Step Alpha-Vinyl, qui a été sacré champion du monde. Le point d’orgue de la saison difficile de Julian Alaphilippe.