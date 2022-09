Cyclisme

Mondiaux, Alaphilippe... Marion Rousse se lâche

Publié le 24 septembre 2022 à 20h35 par La rédaction

Double tenant du titre, Julian Alaphilippe remettra sa tunique arc-en-ciel en jeu lors des Mondiaux. Alors que sa forme inquiète de nombreux observateurs, sa compagne Marion Rousse fait le point sur les ambitions du coureur de la Quick-Step Alpha-Vinyl et estime qu'il n'est pas venu en Australie la mort dans l'âme.

Après une saison marquée par de nombreuses chutes, Julian Alaphilippe sera présent au départ des Mondiaux en Australie. Le coureur star des Bleus aura l'occasion de remporter sa troisième tunique arc-en-ciel d'affilée, mais il ne fait pas office de favori. Malgré cela, Thomas Voeckler a décidé de le convoquer. Marion Rousse, avec qui Julian Alaphilippe partage la vie, livre son ressenti sur le rôle que jouera son compagnon lors de cette course.

Cyclisme : Après le Tour de France, Pogacar envoie un énorme message à Alaphilippe https://t.co/dCGHmDX3Ry pic.twitter.com/QkRUryVJGF — le10sport (@le10sport) September 24, 2022

« Il se sent capable de faire des belles choses »

Marion Rousse est la personne la mieux placée pour parler de Julian Alaphilippe qu'elle côtoie au quotidien. Et la directrice du Tour de France féminin détaille les raisons de la sélection d'Alaphilippe avec les Bleus de Voeckler. « Un peu comme Van der Poel, si Julian a pris la décision de venir ici, ce n’est pas juste pour montrer son vélo. Il se sent capable de faire des belles choses. Et même s’il est moins bien dans le final, il aidera un autre Français à devenir champion du monde. C’est la vérité. Il le pense vraiment. Ne croyez pas qu’il s’aligne avec un sentiment de revanche sur les commentaires. Il y a quelque chose que les gens oublient c’est que les trois dernières années, l’équipe de France était bâtie pour lui. Et là, il se dit que c’est peut-être le moment de rendre aux gars tout ce qu’ils ont fait pour lui et qui n’ont pas hésité à se sacrifier pour lui. Quelque part, il sera heureux à la fin. S’il gagne évidemment. Mais aussi soulagé s’il perd le maillot car il n’aura plus à en supporter le poids » a-t-elle confié dans Le Parisien .

« Quand on regarde la composition de l’équipe de France, c’est la meilleure sur le papier »