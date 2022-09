Cyclisme

Evenepoel au coeur d’un coup de tonnerre sur le mercato ?

Publié le 29 septembre 2022 à 02h35 par Thibault Morlain

Vainqueur de Tour d’Espagne et sacré champion du monde, Remco Evenepoel est la nouvelle coqueluche du cyclisme mondial. A 22 ans, le Belge de la Quick-Step Alpha Vinyl a montré qu’il avait tout d’un futur grand. Alors qu’on attend désormais de le voir au départ du Tour de France, c’est son avenir qui fait actuellement énormément parler. Et un coup de tonnerre pourrait attendre Evenepoel.

Ces dernières semaines, Remco Evenepoel a confirmé toutes les promesses placées en lui. Annoncé comme un futur crack, le Belge l’a montré sur les routes du Tour d’Espagne. Ecoeurant ses adversaires et notamment Primoz Roglic, le coureur de la Quick-Step Alpha Vinyl s’est offert son premier Grand Tour à 22 ans. Mais Evenepoel ne s’est pas arrêté en si bon chemin. Après la Vuelta, il a pris la direction de l’Australie pour disputer les Mondiaux. Et là encore, il a été supérieur à tout le monde, succédant ainsi à Julian Alaphilippe comme détenteur du maillot arc-en-ciel de champion du monde.

Un avenir… chez INEOS Grenadiers ?

Si les performances sportives de Remco Evenepoel font énormément réagir, c’est désormais son avenir qui est au coeur de toutes les discussions. Aujourd’hui chez la Quick-Step Alpha Vinyl, où il est sous contrat jusqu’en 2026, Evenepoel serait, selon les informations de VeloNews , sollicité par INEOS Grenadiers, qui va notamment perdre Richard Carapaz à la fin de la saison.



« Après la Vuelta, Dave Brailsford (le directeur de l'équipe Ineos Grenadiers) m'a envoyé un message et il n'en envoie pas beaucoup. Il a dit : « Félicitations, quel champion ! Si tu veux le vendre un jour, appelle-moi. Ni plus ni moins. Sur un message, vous ne pouvez pas voir si quelqu'un plaisante. Les autres collègues m'ont simplement envoyé des messages de félicitations. Une chose est sûre : si Dave le veut, il aura probablement besoin de beaucoup d’argent », a expliqué Patrick Lefevere, patron de Remco Evenepoel, au média spécialisé.

« Il n'y a pas eu de réunion mais juste une conversation téléphonique »