Alaphilippe : La négociation pour prolonger a déjà commencé !

Alexandre Higounet

Dans l’entretien qu’il a accordé à globalcyclingnetwork.com, Patrick Lefévère, le boss de la Soudal-Quickstep, a clairement ouvert la porte à une prolongation de contrat de Julian Alaphilippe. Mais il n’a pas fait que cela. Indirectement, le manager belge a ouvert la négociation avec le double champion du monde. Analyse.

Ces dernières heures, Patrick Lefévère, le manager général de l’équipe Soudal-Quickstep, a lâché une véritable bombe sur le mercato cycliste, évoquant le fait que Julian Alaphilippe souhaitait prolonger au sein de la formation belge et qu’il était de son côté tout à fait disposé à cette éventualité.

« Les options françaises ? C’est aussi le travail des agents de nous montrer qu’il y a de l’intérêt »

Lefévère a ainsi déclaré au site globalcyclingnetwork.com : « Je vois que vous en savez plus que je ne le sais mais je n’ai pas parlé à son agent depuis plusieurs semaines, mais je sais que Julian, que j’ai vu durant les classiques flandriennes, est en Romandie, et qu’il sera ensuite au départ du Giro. Et après, on verra. L’an dernier, il a été dit que Total Energies était intéressé, mais cela n’a jamais été concret, alors nous verrons. Peut-être que pour lui, le temps est venu pour un nouveau challenge, mais il faut toujours être deux à table. Je ne sais pas, mais pour ce qu’en m’a dit le PDG de l’équipe, son agent a dit qu’il voulait nous parler. Pour ce que j’en sais, parler ne coûte rien. Les temps changent. Peut-être qu’il a besoin de regarder ailleurs, mais je ne pense vraiment pas que c’est ce qu’il veut. Je pense vraiment qu’il veut rester, mais je ne veux pas en dire plus parce que dès que je dis quelque chose, c’est mal interprété. Julian fait partie de la famille. Ok, parfois nous avons eu des discussions, et ça a un peu explosé, mais c’est la famille. Quand vous êtes marié, ce n’est pas tous les jours la paix. Quand vous appartenez à une équipe de 85 personnes, alors il est normal qu’il y ait des discussions et des frictions, mais au bout du compte nous sommes des adultes, et si vous pouvez vous asseoir autour d’une table et en discuter en face à face, alors ce n’est pas un problème (…) Des discussions avec des équipes françaises ? Il y a des jolies rumeurs qui peuvent vivre leur vie, mais c’est aussi de la publicité gratuite. C’est aussi le travail des agents de nous montrer, ainsi qu’au reste du monde, qu’il y a de l’intérêt parce que cela maintient le prix à un niveau acceptable ».

Lefévère commence déjà à négocier par média interposé…

Au-delà du fait que Patrick Lefévère ouvre clairement la porte à une prolongation de contrat de Julian Alaphilippe, un élément transpire de ces propos : le manager belge de la Soudal-Quickstep a déjà indirectement lancé la négociation avec le double champion du monde. En effet, en lui ouvrant grands les bras tout en laissant entendre qu’il n’avait pas vraiment de propositions concrètes sur la table, que les options françaises n’étaient pas réellement prioritaires et qu’elles existaient surtout pour que la Soudal-Quickstep arrive avec une offre de prolongation à un bon niveau, Lefévère a bel et bien ouvert la négociation avec Julian Alaphilippe…