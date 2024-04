Alaphilippe : La vérité sur l’intérêt de Cofidis

Alexandre Higounet

Alors que depuis une dizaine de jours, Julian Alaphilippe est annoncé entre deux équipes, à savoir Cofidis et Total Energies, Cédric Vasseur, le boss de la Cofidis, a fait le point sur la réalité de l’intérêt de l’équipe nordiste à ce jour dans un entretien à globalcyclingnetwork.com. Décryptage.

Ces derniers jours, des informations ont circulé autour de l’avenir de Julian Alaphilippe, en fin de contrat avec la Soudal-Quickstep au terme de la saison et dont il est acté qu’il ne prolongera pas. Le double champion du monde a été annoncé en discussions sérieuses avec deux équipes françaises, Cofidis et Total Energies, avec un avantage à l’heure actuelle pour la Cofidis, qui garantit un calendrier World Tour là où la formation vendéenne n’est pas en mesure le faire en l’état.

« S’il montre quelque chose en Romandie, nous pourrions entrer dans la course »

Ces dernières heures, Cédric Vasseur, le manager de l’équipe Cofidis, a été interrogé par globalcyclingnetwork.com sur le dossier Alaphilippe. Vasseur a notamment répondu : « Dans une interview, j’ai dit que Julian était un champion, pas juste un coureur et je le respecte vraiment. Comme manager d’équipe, je serais ravi de travailler avec lui mais nous n’avons pas encore parlé sérieusement. S’il y a un intérêt et s’il montre quelque chose à l’occasion du Tour de Romandie, nous pourrions entrer dans la course, mais pour l’instant, nous sommes… Nous ne voulons pas Alaphilippe pour le nom. Nous voulons signer Alaphilippe pour ce qu’il peut donner à l’équipe. Actuellement, il affronte des moments difficiles, alors nous attendons un peu, et bien sûr, nous ne voulons pas qu’il arrive chez Cofidis comme en maison de retraite ».

L’intérêt de Cofidis existe, mais il a été exagéré à ce jour

En clair, le message délivré par le manager de l’équipe Cofidis est clair : en l’état, s’il n’a pas renoncé à l’idée de recruter Julian Alaphilippe, il est très loin d’être proche de le faire signer. Si l’on en croit les propos de Cédric Vasseur, les informations laissées filtrées selon lesquelles Cofidis tenait la corde semblent donc largement exagérées. Si le manager français dit vrai, alors l’hypothèse qu’elles aient été ébruitées dans l’idée faire accélérer la formation concrètement intéressée aujourd’hui, à savoir l’équipe Total Energies, ne peut être totalement exclue.