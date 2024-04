Alaphilippe : Retraite ou pas ? La question est tranchée

Alexandre Higounet

Depuis plusieurs semaines, le doute planait autour de l’avenir de Julian Alaphilippe, ce dernier ayant plusieurs fois laissé entendre qu’il n’excluait pas de mettre un terme à sa carrière en fin de saison, que l’option était réellement sur la table. Aujourd’hui, le Français a pris sa décision. Explication.

Depuis plusieurs semaines, Julian Alaphilippe paraît laisser ouverte l’hypothèse qu’il arrêtera sa carrière en fin de saison, au terme de son contrat avec la Soudal-Quickstep. Tout a commencé lors d’un entretien accordé aux médias australiens avant le coup d’envoi du Tour Down Under, relayé par globalcyclingnetwork.com : « Pour être honnête, je prends chaque saison de ma carrière comme si c’était la dernière. Je ne me dis jamais : ‘’P…., c’est ma dernière année de contrat’’ ou ‘’Oh, l’an dernier j’ai beaucoup gagné, alors je m’en fiche’’. Chaque nouvelle saison, je la démarre avec la grinta, comme si je n’avais rien gagné auparavant. Je pense toujours comme ça. Honnêtement, je ne sais pas où je serai l’an prochain, si je continue dans l’équipe ou si je continue le cyclisme, je ne sais pas ».

Cyclisme : Alaphilippe lâche une grande révélation https://t.co/PVVFxmVou1 pic.twitter.com/2zNq98xjyI — le10sport (@le10sport) April 12, 2024

Il avait jeté le doute ces dernières semaines

Quelques semaines plus tard, à l’occasion d’un entretien accordé à l’Equipe , répondant à une interrogation sur le fait qu’il n’ait tenté sa chance que sur le tard dans les classiques flandriennes, lui qui était plutôt un spécialiste des Ardennaises en début de carrière (il a gagné trois fois la Flèche Wallonne (2018, 2019, 2021) et terminé 2ème de Liège Bastogne Liège en 2015 et 2021), Alaphilippe avait en effet lancé : « J’aurais pu y venir plus tôt, mais c’est à moi d’en profiter maintenant lors des prochaines années, s’il y en a ».

Son avenir passera par une équipe française

Autant de réponses qui avait clairement jeté le doute sur les intentions du Français quant à la poursuite de sa carrière. Ces dernières heures, de nouveaux éléments sont apparus et ils apportent cette fois la garantie que Julian Alaphilippe sera toujours cycliste professionnel la saison prochaine. En effet, selon Daniel Benson, le journaliste américain réputé très fiable, l’avenir du champion français balance désormais entre deux équipes françaises, la Cofidis et la Total Energies. La retraite n’entre visiblement plus dans les plans du double champion du monde.