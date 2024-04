Vers la retraite pour Alaphilippe ? Il jette un nouveau doute

Alexandre Higounet

Quelques heures avant le départ du Tour des Flandres, où il n’a pas été au niveau, Julian Alaphilippe a évoqué son arrivée tardive sur les classiques flandriennes, lui qui était initialement un spécialiste des ardennaises, et a prononcé au passage une phrase lourde de sens quant à son avenir. Analyse.

Il y a quelques semaines, à l’évocation de la saison qui débutait, probablement sa dernière chez Soudal-Quickstep, avec qui il arrive en fin de contrat l’hiver prochain, Julian Alaphilippe avait évoqué la possibilité qu’il mette un terme à sa carrière en fin de saison. Il avait notamment déclaré au moment du Tour Down Under, dans des propos rapportés par globalcyclingnetwork.com : « Pour être honnête, je prends chaque saison de ma carrière comme si c’était la dernière. Je ne me dis jamais : ‘’P…., c’est ma dernière année de contrat’’ ou ‘’Oh, l’an dernier j’ai beaucoup gagné, alors je m’en fiche’’. Chaque nouvelle saison, je la démarre avec la grinta, comme si je n’avais rien gagné auparavant. Je pense toujours comme ça. Honnêtement, je ne sais pas où je serai l’an prochain, si je continue dans l’équipe ou si je continue le cyclisme, je ne sais pas ».

Une phrase lourde de sens

La semaine dernière, alors qu’il s’exprimait dans les médias dans l’approche du Tour des Flandres, Julian Alaphilippe a de nouveau évoqué cette hypothèse. Si le Français l’a glissé plus discrètement, la phrase n’ayant pas été relevée par ailleurs, sur le fond, il laisse bel et bien entendre que l’hypothèse qu’il ne reparte pas l’an prochain comme coureur cycliste professionnelle est sur la table.

« Profiter des Flandriennes lors des prochaines années, s’il y en a… »