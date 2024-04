Cyclisme : Alaphilippe, le vrai bilan

Alexandre Higounet

Alors que le Tour des Flandres vient de livrer son verdict, les faits sont clairs au sujet de Julian Alaphilippe. Le champion français, qui avait fixé le Tour des Flandres comme le grand objectif de sa première partie de saison, a été très loin de pouvoir jouer la victoire ou même un top 10. Les critiques souvent exagérées voire déplacées de Patrick Lefévère, le patron de la Soudal-Quickstep, ne doivent pas masquer cette réalité.

En début de saison, qui s’annonçait comme la dernière au sein de la Soudal-Quickstep, avec qui il arrive en fin de contrat l’hiver prochain, et qu’il avait lui-même décrite comme très importante pour la suite de sa carrière, Julian Alaphilippe avait annoncé que le Tour des Flandres était son grand objectif du printemps, d’autant qu’il allait pouvoir le disputer en étant réinstallé dans un vrai rôle de leader.

Les faits sont là : il n’était pas dans le coup au Tour des Flandres

A l’arrivée, le champion français a terminé la course à la 70ème place, à 7’35’’ du vainqueur Mathieu Van der Poel, une course dont il aura traversé les 80 derniers kilomètres très loin de la tête, après avoir bien figuré auparavant. Mais quand le final a vraiment démarré, que l’intensité est montée, le double champion du monde n’a juste pas été en mesure de suivre. Si les critiques répétées de son patron Patrick Lefévère ont souvent été exagérées et contreproductives, si ses phrases de cette année sont même sorties de la route, le fait est que cela ne doit pas occulter qu’aujourd’hui, le bilan sportif de Julian Alaphilippe reste très insuffisant au rapport de son statut de leader. A part une 9ème place très encourageante à Milan San Remo, le Français n’a jamais été en mesure de lutter pour la gagne. Et surtout, il est apparu hors du coup le jour de son grand objectif.

« Nous avons roulé comme une équipe ordinaire »