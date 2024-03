Cyclisme : Clash avec Alaphilippe, il dit tout

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Ces derniers mois, Patrick Lefevere n'est pas ravi des prestations de Julian Alaphilippe. Le patron de la Soudal-Quick Step l'a fait savoir à de nombreuses reprises. Parfois provocateur, le dirigeant belge s'st fait reprendre de volée par Marion Rousse, la compagne d'Alaphilippe. Mais il l'assure, ses critiques ne concernent pas seulement le Français.

Patrick Lefevere n'a pas sa langue dans sa poche. L'expérimenté manager de la Soudal-Quick Step n'hésite pas à tacler ses propres coureurs, parfois avec virulence. Malgré son palmarès, Julian Alaphilippe n'a pas échappé aux critiques. « Avec l'âge, vous devez prendre plus soin de vous, vous entraîner plus dur. Je pense que chez lui, il y a eu trop de fêtes et trop d'alcool. Il est sérieusement sous le charme de Marion. Peut-être trop . » avait confié Lefevere. Une sortie qui avait provoqué la colère de Marion Rousse, la compagne de Julian Alaphilippe. Quant à l'ancien champion du monde, il a préféré rester dans le silence.

Rousse - Alaphilippe : Il envoie un nouveau tacle ! https://t.co/b7yVcv3csT pic.twitter.com/6vvfp3k1uc — le10sport (@le10sport) March 26, 2024

« Un jour peut-être, j'ouvrirai vraiment ma gueule, et pour de bon »

Dans un long entretien accordé à L'Equipe ce samedi, le patron belge est revenu sur les critiques émises à l'égard de Julian Alaphilippe. « Je ne veux pas revenir sur cet épisode. Je voudrais juste qu'on comprenne que moi aussi je suis choqué de ne pas pouvoir dire ce que je pense. Et pas seulement concernant Julian. Un jour peut-être, j'ouvrirai vraiment ma gueule, et pour de bon cette fois » a confié Lefevere.

Lefevere règle ses comptes