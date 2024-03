Rousse - Alaphilippe : Il envoie un nouveau tacle !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

En net progrès lors du dernier Milan-San Remo, Julian Alaphilippe est apparu hors de forme lors du E3 Saxo Classic disputé vendredi. Le coureur de la Soudal Quick-Step n'a pas su mêler à la lutte pour la victoire et a terminé à plus de quatre minutes du vainqueur Mathieu van der Poel. Un résultat que déplore Patrick Lefevere, le patron de l'équipe belge.

Après son top 10 lors de Milan-San Remo (9ème), Julian Alaphilippe espérait enchaîner sur les routes du E3 Saxo Classic, une répétition générale avant le Tour des Flandres. La victoire est revenue au champion du monde Mathieu van der Poel, qui s'est imposé en solitaire à Harelbeke. Alaphilippe termine au-delà de la 50ème place, à plus de quatre minutes du coureur néerlandais. Une déception pour Patrick Lefevere, dont l'équipe a pris l'habitude de se montrer performante lors de cette partie de saison.

La Quick-Step envoie un nouveau tacle à Alaphilippe

Lors de sa chronique pour le Het Nieuwsbald, le patron de la Soudal Quick-Step a glissé un tacle à l'ensemble de ses coureurs, et donc à Alaphilippe. « Soyons honnêtes : la façon dont nous avons roulé en tant qu’équipe est terriblement ordinaire. Je nous ai vus en tête du peloton à 90 kms de l’arrivée et après : rien. Avec des coureurs comme Julian Alaphilippe, Yves Lampaert et Kasper Asgreen, une part importante du budget salarial va encore aux leaders pour le travail flamand. Une leçon pour moi : ne plus signer de contrats dans l’euphorie, ce qui s’est peut-être trop produit avec les coureurs précités » a-t-il confié.

Epinglé par l'UCI, Lefevere rit jaune