Cyclisme : « Tout le monde connaît l’histoire que j’ai avec Wout »

Alexandre Higounet

Mathieu Van der Poel a repris sa saison sur route à l’occasion de Milan San Remo, où il a déjà prouvé qu’il était en très grande forme. Alors que la grande période des classiques flandriennes s’ouvre, le champion du monde a évoqué la pression inhérente à ces rendez-vous et son éternelle rivalité avec Wout Van Aert.

Samedi dernier, Mathieu Van der Poel reprenait la compétition sur route après une coupure au terme de la saison en cyclo-cross qui l’avait vu décrocher un nouveau titre mondial. A cette occasion, le champion du monde hollandais a apporté la démonstration qu’il était déjà à un haut niveau, étant le seul à pouvoir suivre l’attaque de Pogacar dans le Poggio avant de rouler sur Mohoric dans les derniers hectomètres pour permettre la victoire du sprinter de son équipe, Jasper Philipsen.

« Personne ne peut me mettre plus de pression que moi »

A l’occasion de l’annonce de sa prochaine prolongation chez Alpecin-Deceuninck, Mathieu Van der Poel s’est projeté sur l’avenir, et notamment sur la grande période des classiques flandriennes qui s’ouvre aujourd’hui avec le Grand-Prix E3. Interrogé par le quotidien belge Het Nieuwsblad sur la pression inhérente à ces rendez-vous, le champion hollandais a notamment déclaré, dans des propos rapportés par cyclismactu.net : « Maintenant, je suis habitué à la pression et aux attentes élevées. Quand j’étais plus jeune, toute l’attention me rendait nerveuse, mais maintenant il n’y a personne qui peut me mettre plus de pression que moi. Je veux performer et gagner. Cela me pousse à aller de l’avant ».

« Van Aert et Pogacar me maintiennent sur mes gardes »