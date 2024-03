Alaphilippe : Victoire possible au Tour des Flandres ? Il répond

Alexandre Higounet

Après son excellente prestation à Milan San Remo, où il s’est mêlé à la lutte des ténors dans le final échevelé de la course, Julian Alaphilippe peut-il désormais rêver d’une victoire au Tour des Flandres ? A l’occasion de sa chronique pour cyclismactu.net, Cyrille Guimard, l’ancien sélectionneur national et directeur sportif de Bernard Hinault et Laurent Fignon, répond à la question.

A l’occasion de sa chronique pour cyclismactu.net , Cyrille Guimard, l’ancien directeur sportif de Bernard Hinault, Greg Lemond et Laurent Fignon et ancien sélectionneur national, est revenu sur la performance de Julian Alaphilippe lors de Milan San Remo, pointant deux points très positifs dans la neuvième place du champion français, une stratégie en course conforme à celui d’un leader ambitieux visant un résultat, et sa capacité à rester dans la lutte dans le final : « Ce qui était intéressant dans sa performance, c'est d'une part qu'il a très bien couru. Il s'est retrouvé placé à partir du moment où il fallait l'être, il est apparu pour la première fois dans la Cipressa, puis il est resté dans les abris jusqu'au bout, ce qui lui a permis d'être dans le groupe de tête. C'est de très bon augure ».

S’il y voit un signe très encourageant sur le retour à haut niveau du champion français, Guimard estime cependant qu’il est encore un peu trop tôt pour en tirer des conclusions pour le Tour des Flandres : « Du grand Alaphilippe sur les Flandriennes ? La question mérite d'être posée. Après, il faut rappeler que Milan-San Remo, c'est 95% où tu t'emmerdes (sic) et une course de côte pour finir. Sur un Tour des Flandres par exemple, où tu es en prise tout le temps, est-ce qu'il sera dedans ou pas ? Sur Milan-San Remo, si vous ne prenez pas un courant d'air de la journée, si vous êtes bien, si vous avez bien bu et bien mangé, et que vous avez des qualités d'explosivité, vous passez. C'est bien qu'il soit là, mais cela ne veut pas dire qu'il va gagner le Tour des Flandres. Cette performance va lui redonner de la confiance, et s'il retrouve de la confiance, on va pouvoir retrouver du bon voire du très bon Julian Alaphilippe dans les semaines qui viennent ».

Cyrille Guimard pointe juste lorsqu’il affirme que l’on ne peut tirer la conclusion de Milan San Remo que Julian Alaphilippe sera en mesure de jouer la victoire au Tour des Flandres, tout comme il note avec justesse le bonus confiance énorme que retirera le double champion de la course italienne, lui qui pour la première fois depuis longtemps a vraiment été à la lutte avec les tous meilleurs dans le final d’un monument. Si Guimard a également raison de noter que Milan San Remo est loin de l’exigence physique d’un Tour des Flandres, il ne faut pas non plus minimiser la performance du Français sur la Primavera. Ils n’étaient plus que douze en haut du Poggio, monté à l’allure la plus rapide de l’histoire, marqué par une grosse bataille entre Pogacar et Van der Poel, et Julian Alaphilippe était là, dans l’allure, bouchant même un ou deux trous pour garder le contact. Ce sont des détails, mais ils offrent tout de même des indices très intéressants sur la capacité physique du Français aujourd’hui.