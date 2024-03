Alaphilippe : Son retour au top ? La preuve qui ne trompe pas

Alexandre Higounet

Julian Alaphilippe, qui disputait Milan San Remo samedi dernier, a rassuré son monde en terminant à la neuvième place au classement final, dans le même temps que le vainqueur Jasper Philipsen. Mais plus encore que le résultat brut, le déroulé de la course apporte la preuve que le champion français est bel et bien de retour vers le top niveau. Explication.

Samedi dernier, à l’occasion de Milan San Remo, le premier monument de la saison, Julian Alaphilippe a enfin décroché un résultat solide, terminant 9ème au classement final à San Remo, la course étant remportée au sprint par Jasper Philipsen, après un gros travail de son leader Mathieu Van Der Poel.

« Je suis sûr que j’aurais pu terminer plus haut »

Au micro d’ Eurosport après la course, Julian Alaphilippe pouvait exprimer sa satisfaction, malgré un nouveau coup de malchance subi dans le final, dans des propos rapportés par cyclismactu.net : « Je suis content de ma course. On a fait un beau final, j'avais à mes côtés une équipe incroyable. J'avais de bonnes jambes, ça m'a fait plaisir d'être à l'avant. Malheureusement j'ai crevé à 1 kilomètre de l'arrivée... c'est comme ça. C’est décevant, car sans cela, je suis sûr que j’aurais pu terminer plus haut. Ça va tourner à un moment donné... Le moral est bien, c'est juste qu'il faut que ça continue d'aller de l'avant. J’ai hâte maintenant de participer aux courses belges, où j’espère poursuivre ma trajectoire ascendante ».

Le déroulé de la course ne trompe pas !

Au-delà du simple résultat brut, le déroulé de la course livre un verdict bien plus réjouissant : tout porte à croire que Julian Alaphilippe est effectivement de retour à son top niveau. Le champion français a en effet été en mesure de suivre les tous meilleurs dans la grande bagarre du Poggio, alors que l’ascension a été la plus rapide de l’histoire. Il a même eu les ressources pour boucher les trous dans les derniers hectomètres de la montée, alors que Pogacar avait porté son attaque. Au bas de la descente, il était encore dans le groupe de 12 qui se joue la gagne, et sans une crevaison au dernier kilomètre, il aurait probablement pu jouer un top 5. Au final, le Français parvient malgré tout à finir 9ème avec un pneu dégonflé, ce qui démontre qu’il avait encore quelques réserves. Tous ces éléments tendent à démonter que Julian Alaphilippe était dans une condition physique lui permettant de lutter pour la gagne et apportent la preuve que le Français est bel et bien de retour !