Cyclisme : Marion Rousse au micro ? Alaphilippe livre son verdict

Alexandre Higounet

Marion Rousse, en tant que consultante cyclisme sur France Télévisions, est amenée à régulièrement décrypter les mouvements de course de son compagnon Julian Alaphilippe. Mais que pense de son côté ce dernier de ses commentaires ? Il a eu l’occasion de livrer son verdict lors d’un entretien à Vélo Magazine.

En parallèle de la trajectoire sportive de son compagnon Julian Alaphilippe, Marion Rousse, ancienne championne cycliste elle-même, occupe également le devant de la scène, que ce soit comme directrice du Tour féminin ou comme consultante sur France Télévisions, où elle décrypte aux côtés de Laurent Jalabert les grandes courses du calendrier, à commencer bien sûr par le Tour de France.

Cyclisme : Tensions ou pas ? Alaphilippe parle de Remco Evenepoel https://t.co/fAY6h2ySXS pic.twitter.com/PguyWAJc22 — le10sport (@le10sport) March 6, 2024

« J’aime la manière dont elle bosse »

Dans son rôle de consultante, Marion Rousse a logiquement été amenée à régulièrement commenter ou analyser les mouvements de course de Julian Alaphilippe. Mais ce dernier a-t-il de son côté un avis sur les commentaires de sa compagne au micro ?

« Marion saisit l’importance des émotions dans le sport »