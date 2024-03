Cyclisme - Groupama-FDJ : Après Martinez, Madiot tient son nouveau phénomène ?

Arnaud De Kanel

La 82ème édition de Paris-Nice s'est achevée ce dimanche et elle a couronné l'Américain Matteo Jorgenson. Le coureur de la Visma-Lease a bike n'aura donc jamais porté le Maillot Jaune de leader à la différence de Laurence Pithie. Le jeune coureur néo-zélandais de 21 ans a fait forte impression. Quelques mois après l'éclosion de Lenny Martinez, Marc Madiot tient peut-être un nouveau phénomène au sein de son équipe, la Groupama-FDJ.

Paris-Nice a rendu son verdict ! Et comme souvent, la Course au Soleil nous a réservé de belles surprises. Le duel annoncé entre Primoz Roglic et Remco Evenepoel n'a finalement pas eu lieu et la victoire finale est donc revenue à un coureur de la Visma-Lease a bike, comme souvent depuis le début de la saison, en la personne de Matteo Jorgenson. Mais avant cela, un jeune coureur de la formation Groupama-FDJ s'est fait remarquer.



La sensation Pithie sur Paris-Nice

Si David Gaudu, qui était venu pour jouer le général avant de chuter et d'abandonner, a une nouvelle fois déçu, la formation dirigée par Marc Madiot a sauvé son Paris-Nice grâce à sa nouvelle pépite Laurence Pithie. Vainqueur de la Cadel Evans Great Ocean Race en début de saison, le Néo-Zélandais de 21 ans a terminé troisième de la première étape et deuxième de la seconde à Montargis remportée au sprint par Arvid De Kleijn, ce qui lui a permis de se parer de jaune, mais également de vert.

«C’est bon pour l’avenir»