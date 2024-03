Alaphilippe : Pourquoi Lefévère a changé d’avis pour le Tour…

Alexandre Higounet

Quelques heures après la sortie de Remco Evenepoel affirmant qu’il aimerait bien avoir Julian Alaphilippe à ses côtés pour le Tour de France, Patrick Lefévère, le boss de la Soudal-Quickstep, a ouvert la porte à cette hypothèse, à l’inverse de ce qu’il avait affirmé il y a un mois. Analyse.

Au soir de l’arrivée de Paris-Nice, Remco Evenepoel a jeté un pavé dans la mare devant les micros du quotidien L’Equipe , indiquant qu’il aimerait bien avoir Julian Alaphilippe à ses côtés pour le Tour de France : « Les jours où on n'a pas eu de problème, l'équipe a vraiment fait du bon boulot. On était venus avec des coureurs capables de creuser des gros écarts sur le contre-la-montre par équipes mais on a eu un peu de malchance avec le vent qui a tourné. Je pense que l'équipe a répondu présent, les costauds, Yves (Lampaert), (Casper) Pedersen et (Gianni) Moscon m'ont guidé les premiers jours, puis (Mattia) Cattaneo, (Louis) Vervaeke et Ilan (Van Wilder) ont dû faire le boulot ensuite. Tout le monde a travaillé comme il le devait. Pour le Tour de France, il y aura (Mikel) Landa en plus et peut-être un Julian (Alaphilippe) que j'aimerais bien avoir moi. Je pense que l'équipe sera encore plus forte que cette semaine ».

Cyclisme : Tensions ou pas ? Alaphilippe parle de Remco Evenepoel https://t.co/fAY6h2ySXS pic.twitter.com/PguyWAJc22 — le10sport (@le10sport) March 6, 2024

Evenepoel a sans doute réalisé que son équipe allait être juste

Le changement de cap du leader de la Soudal-Quickstep, qui jusqu’à maintenant n’avait jamais évoqué l’option d’avoir le double champion du monde français en soutien sur les routes de juillet, à tel point qu’il avait été décidé avec ce dernier qu’il prendrait le leadership du Giro à la place, signifie fatalement que le champion belge a réalisé qu’en l’état, son équipe serait un peu légère pour l’aider efficacement sur le Tour et qu’il aurait besoin d’un ténor comme Alaphilippe pour l’accompagner loin dans le combat et sur tous les terrains.

Pourquoi Lefévère a changé d’avis…