Tour de France : Coup de tonnerre pour Alaphilippe ?

Arnaud De Kanel

Présent sur les routes de Tirreno Adriatico la semaine passée, Julian Alaphilippe peaufine sa préparation en vue du Giro. Avant que la saison débute, Patrick Lefévère avait en effet indiqué que le Français ne serait pas au départ du Tour de France au service de Remco Evenepoel. Mais le coureur belge a fait part de son envie de voir Alaphilippe à ses côtés cet été dimanche à l'issue de Paris-Nice, ce qui a poussé le patron de la Soudal Quick-Step a entrouvrir la porte à une éventuelle présence du compagnon de Marion Rousse au départ de la Grande Boucle. Tout est donc relancé.

Julian Alaphilippe sera-t-il présent au départ du Tour de France à Florence le 29 juin prochain ? La réponse semblait figée selon ses dires. Réagissant à l'annonce de son absence sur la Grande Boucle , il avait alors confié à L'Equipe : « Ce n'est pas une non-sélection et ce n'est pas une punition du tout. Faire le Giro était dans ma tête depuis un petit moment. La question était de savoir quand j'allais y participer et cet hiver quand on a établi le programme, j'ai dit : "Pourquoi pas cette année ?" Entre l'Australie, les classiques et le Giro, j'avais envie de changement. C'était mon idée première et quand j'ai évoqué ça, Patrick m'a tout de suite confirmé qu'il ne voulait pas me voir comme équipier de Remco sur le Tour. Ce n'est pas mon rôle, ni ma valeur de faire ça. » Mais on pourrait finalement voir Alaphilippe sur le Tour de France cet été !

Evenepoel veut Alaphilippe sur le Tour de France

Dimanche, à l'arrivée de Paris-Nice, Remco Evenepoel, qui jouera le général cet été sur le Tour, a lancé un appel du pied à Julian Alaphilippe ainsi qu'à son patron. « Pour le Tour de France, il y aura (Mikel) Landa en plus et peut-être un Julian (Alaphilippe) que j'aimerais bien avoir moi », a lancé le vainqueur de l'ultime étape de la course au soleil. Ce lundi, Patrick Lefévère lui a répondu et il n'a pas fermé la porte à une présence d'Alaphilippe.

«Il faudra d'abord qu'il remplisse les objectifs qui lui sont fixés»