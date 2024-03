Cyclisme : Le plan des UAE contre Vingegaard prend forme !

Alexandre Higounet

Avec la sélection déjà annoncée de l’équipe pour le Tour de France, avec cinq leaders potentiels, le10sport.com analyse depuis plusieurs semaines qu’au sein du Team UAE, on a adopté une stratégie d’encerclement de Jonas Vingegaard pour le Tour plutôt que de miser sur un duel entre Tadej Pogacar et le champion danois. Ce plan est en train de prendre forme. Explication.

Depuis plusieurs semaines, et l’annonce de la composition de l’équipe pour le Tour de France, comprenant cinq vainqueurs potentiels de Grands Tours avec Tadej Pogacar, Juan Ayuso, Adam Yates, Joao Almeida et Pavel Sivakov, le10sport.com analyse que la stratégie du Team UAE sera celle de multiplier les menaces autour de Jonas Vingegaard, afin de le harceler en permanence et d’éviter la configuration du duel homme à homme avec Tadej Pogacar, qui s’est avérée perdante deux années de suite.

Ayuso domine largement Vingegaard sur le chrono…

Ces dernières heures, de nouveaux éléments sont venus confirmer, et conforter, l’existence de ce plan de bataille. A l’occasion du contre-la-montre inaugural de Tirreno Adriatico, Juan Ayuso a remporté la victoire et laissé Jonas Vingegaard à plus de 20 secondes sur 10 kilomètres. Une performance retentissante qui légitime de facto la menace que constitue désormais le jeune coureur espagnol pour le champion danois.

« On va voir qui est le plus fort »