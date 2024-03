Vingegaard : Le lieutenant de Pogacar prend rendez-vous…

Alexandre Higounet

Au terme de Tirreno Adriatico qu’il a terminé à la deuxième place derrière Jonas Vingegaard, Juan Ayuso a pris rendez-vous pour l’avenir avec le champion danois, validant entre les lignes la stratégie d’encerclement mise en place par son équipe UAE pour le Tour de France, avec quatre grands leaders, dont lui, aux côtés de Tadej Pogacar…

Si Jonas Vingegaard a survolé Tirreno Adriatico cette semaine, écrasant les deux étapes de montagne pour terminer victorieux au classement général final avec 1’24’’ d’avance sur l’Espagnol du Team UAE, Juan Ayuso, il serait prématuré d’en tirer la conclusion que le Danois est d’ores et déjà parti pour dominer le prochain Tour de France.

La stratégie d’encerclement des UAE prend forme…

En effet, en prenant la seconde place sans être trop loin du champion de la Visma-Lease A Bike, Juan Ayuso, non seulement prend date pour l’avenir lui qui n’est âgé que de 21 ans, mais il valide également la stratégie mise en place pour le Tour par le Team UAE, à savoir un encerclement de Vingegaard avec une équipe composée de cinq vainqueurs crédibles du Tour : Tadej Pogacar, Juan Ayuso, Joao Almeida, Adam Yates et Pavel Sivakov. Sa deuxième place à Tirreno conforte clairement cette option stratégique. D’ailleurs, au sortir de Tirreno, ce n’est pas un hasard si le coureur espagnol a mis en avant l’aspect collectif, dans des propos rapportés par cyclismactu.net : « Je pense que ça montre qu’on est une équipe solide qui court ensemble. Les gars sont tous concentrés pour m’aider. Ils font un travail incroyable. Tous les jours, j’étais protégé, mais même malgré ça nous avons gagné le classement par équipe. C’est chouette et ça montre le niveau de notre équipe ».

« Samedi, j’étais proche de Jonas »