Alaphilippe : Qu’attend-il réellement du prochain Giro ?

Alexandre Higounet

A l’heure où l’hypothèse de sa participation au Tour de France est revenue sur la table du fait de l’appel du pied de Remco Evenepoel après Paris-Nice, il n’est pas inintéressant de s’interroger sur les raisons qui ont incité Julian Alaphilippe à vouloir courir le Tour d’Italie. Le champion français a d’ailleurs été questionné récemment sur le sujet. Décryptage.

Julian Alaphilippe n’a pas encore pu concrétiser dans les faits son travail réalisé à l’intersaison en vue de retrouver son meilleur niveau. Si les premières classiques flandriennes, que ce soit le Het Nieuwsblad ou Kuurne-Brussel-Kuurne, avaient permis d’espérer, malgré une absence de résultat au final, les prestations d’ensemble du champion tricolore la semaine dernière à l’occasion de Tirreno Adriatico diffusent à l’inverse l’impression inquiétante que loin de monter en puissance, le niveau de forme d’Alaphilippe se tasse. Le double champion du monde est en effet apparu très en retrait lors de la semaine en Italie.

« L’une des courses les plus dures du calendrier »

Alors que Milan San Remo se profile dans quelques heures, la question de savoir si Julian Alaphilippe sera véritablement opérationnel pour ses deux premiers grands objectifs de la saison, à savoir le Tour des Flandres et le Tour d’Italie, reste ouverte. En attendant, à l’occasion d’un entretien à Vélo Magazine , le Français a indiqué ce qu’il attendait et espérait de sa première participation au Tour d’Italie, une course qu’il souhaitait disputer depuis longtemps.

Une manière d’arriver au top aux JO ?