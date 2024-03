Alaphilippe : Il valide l’appel d’Evenepoel en vue du Tour !

Alexandre Higounet

Après l’appel de Remco Evenepoel à l’intention de Julian Alaphilippe en vue du Tour de France, il est difficile de ne pas en tirer la conclusion que le champion belge a noté l’insuffisance de son équipe lors de Paris-Nice. Ils sont plusieurs parmi les observateurs du cyclisme, à l’image de l’ancien coureur Jan Bakelants, à confirmer cette hypothèse.

Quelques heures après Paris-Nice, Remco Evenepoel a lancé un appel public en direction de Julian Alaphilippe, afin qu’il vienne l’épauler pour le prochain Tour de France, alors que sa présence n’était pas programmée initialement. Evenepoel a notamment déclaré à L’Equipe : « Les jours où on n'a pas eu de problème, l'équipe a vraiment fait du bon boulot. On était venus avec des coureurs capables de creuser des gros écarts sur le contre-la-montre par équipes mais on a eu un peu de malchance avec le vent qui a tourné. Je pense que l'équipe a répondu présent, les costauds, Yves (Lampaert), (Casper) Pedersen et (Gianni) Moscon m'ont guidé les premiers jours, puis (Mattia) Cattaneo, (Louis) Vervaeke et Ilan (Van Wilder) ont dû faire le boulot ensuite. Tout le monde a travaillé comme il le devait. Pour le Tour de France, il y aura (Mikel) Landa en plus et peut-être un Julian (Alaphilippe) que j'aimerais bien avoir avec moi. Je pense que l'équipe sera encore plus forte que cette semaine ».

« Dans les moments cruciaux de Paris-Nice, les coéquipiers d’Evenepoel n’étaient pas là »

Comme le10sport.com a pu l’analyser précédemment, il est difficile de ne pas voir dans ce soudain appel du pied d’Evenepoel au double champion du monde un aveu que l’équipe Soudal-Quickstep est apparue un peu légère dans les moments chauds de Paris-Nice. Et que le leader belge a réalisé qu’il lui fallait la densifier avec un ténor comme Alaphilippe, capable de l’accompagner à haute intensité et ce sur tous les terrains.

« J’ai d’énormes doutes sur la Soudal-Quickstep comme prétendant au Tour »