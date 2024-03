Roglic, Evenepoel… Ça chauffe déjà avant le Tour de France

Arnaud De Kanel

La première répétition avant le Tour de France a rendu son verdict. Paris-Nice a permis d'établir les premières jauges entre les différents protagonistes à la victoire finale en juillet et la présence de Primoz Roglic et Remco Evenepoel nous promettait un duel de folie. Duel qui n'a finalement pas tenu ses promesses, même si le Belge est reparti avec un succès dans sa besace.

Paris-Nice est l'un des passages obligatoires avant de se présenter sur les routes du Tour de France afin d'y jouer le général. Parmi les grands favoris à la victoire finale, Primoz Roglic et Remco Evenepoel se sont présentés sur la ligne de départ la semaine dernière. Mais ils ont été surpris !



Cyclisme : «On a bien compris que le divorce était imminent entre Alaphilippe et son équipe» https://t.co/OA57fvg8ol pic.twitter.com/bxMXAl0IUO — le10sport (@le10sport) March 13, 2024

Roglic se rate

Pour sa course de rentrée avec sa nouvelle équipe, la BORA, Primoz Roglic est passé à côté. Lâché dans la Côte de Peille et en difficulté comme rarement sur les pentes du col d'Èze, le Slovène n'a pas semblé souverain. Il a encore lâché plusieurs minutes lors de la dernière étape pour se classer seulement 10ème du général. Rien d'alarmant pour autant pour l'ancien sauteur à ski qui doit encore découvrir ses nouveaux coéquipiers et s'adapter à sa nouvelle équipe. « Ma vie ne change pas vraiment si je gagne Paris-Nice, je veux me donner le temps de m'adapter à tous les changements », confiait-il à l'arrivée. Néanmoins, sans progression dans un mois sur le Tour du Pays Basque, il faudra commencer à s'inquiéter pour Primoz Roglic et la BORA.

Evenepoel se console et appelle Alaphilippe en renfort

Autre grand favori de Paris-Nice, Remco Evenepoel disputait sa première course par étapes en France. Une grande première pour le champion de Belgique qui s'est fait surprendre par Matteo Jorgenson qui ne sera qu'un simple lieutenant de son rival Jonas Vingegaard cet été, qu'il n'a pas réussi à lâcher lors de la dernière étape qu'il a tout de même remporté. Le plus alarmant pour Evenepoel reste son équipe, la Soudal Quick-Step, qui est beaucoup moins armée que la BORA, la Visma-Lease a bike, ou encore la Team UAE Emirates. C'est pour cela qu'il a demandé le renfort de Julian Alaphilippe sur les routes du Tour. « Je pense que l'équipe sera encore plus forte sur le Tour, il y aura (Mikel) Landa en plus et peut-être Julian (Alaphilippe) que j'aimerais bien avoir moi », confiait Remco Evenepoel. Un message fort envoyé à sa direction, lui qui s'inquiétait cet hiver du manque de renfort pour l'accompagner en montagne.

Pendant ce temps, Vingegaard et Pogacar se baladent

Jonas Vingegaard et Tadej Pogacar n'étaient quant à eux pas présents sur Paris-Nice. Le Slovène continue sa moisson de classique et il a écrasé les Strade Bianche après un raid en solitaire de 80 kilomètres (!) avant de se présenter au départ de Milan-San Remo ce samedi. Jonas Vingegaard lui était en Italie, sur l'autre course par étape incontournable du début de saison, Tirreno-Adriatico. Après sa démonstration sur Gran Camiño, le Danois a écrasé le Tirreno-Adriatico en remportant les deux étapes phares en solitaire. Il pointe désormais à 7 victoires en 11 jours de course en 2024. Forcément, les performances de Pogacar et de Vingegaard contrastent avec celles de Roglic et Evenepoel, encore plus avec celles des outsiders comme David Gaudu, très inquiétant sur Paris-Nice. A noter tout de même le beau retour en forme d'Egan Bernal, ainsi que les excellentes performances de Juan Ayuso et du jeune phénomène Isaac Del Toro. Ça promet.