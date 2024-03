Cyclisme : Evenepoel-Landa-Alaphilippe pour affronter Vingegaard ?

Alexandre Higounet

Depuis l’annonce de la sélection du Team UAE pour le Tour, qui aligne cinq vainqueurs potentiels (Pogacar, Adam Yates, Sivakov, Juan Ayuso Joao Almeida) pour encercler Vingegaard, une stratégie à multi-leadership s’impose dans les grandes armadas du peloton. Soudal-Quickstep tente de s’adapter à cette nouvelle donne.

Dimanche dernier, quelques minutes seulement après l’arrivée de Paris-Nice, Remco Evenepoel avait lancé un appel à l’intention de Julian Alaphilippe en vue du Tour de France, où la présence du double champion du monde n’est pas pour l’instant programmée.

L’appel d’Evenepoel pour Alaphilippe dit beaucoup

Au micro de L’Equipe , le champion belge avait notamment lancé : « Les jours où on n'a pas eu de problème, l'équipe a vraiment fait du bon boulot. On était venus avec des coureurs capables de creuser des gros écarts sur le contre-la-montre par équipes mais on a eu un peu de malchance avec le vent qui a tourné. Je pense que l'équipe a répondu présent, les costauds, Yves (Lampaert), (Casper) Pedersen et (Gianni) Moscon m'ont guidé les premiers jours, puis (Mattia) Cattaneo, (Louis) Vervaeke et Ilan (Van Wilder) ont dû faire le boulot ensuite. Tout le monde a travaillé comme il le devait. Pour le Tour de France, il y aura (Mikel) Landa en plus et peut-être un Julian (Alaphilippe) que j'aimerais bien avoir avec moi. Je pense que l'équipe sera encore plus forte que cette semaine ». Dans la foulée, Patrick Lefévère, le patron de la Soudal-Quickstep, avait ouvert la porte à un changement de programme du Français sur les ondes de RMC , comme rapporté par cyclismactu.net : « La sélection se fait fin juin. De sûr, s'ils sont en bonne santé, il y aura Evenepoel, Landa, Cattaneo et Van Wilder. Ça laisse encore quelques places à prendre. Il faudra d'abord que Julian remplisse les objectifs qui lui sont fixés. Et en particulier qu'il soit très bon sur le Tour d'Italie ».

Alaphilippe est le seul recours

S’il est permis d’en déduire qu’au sein de l’équipe belge, on a tiré la conclusion des premières joutes à haut niveau sur Paris-Nice que le groupe autour de Remco Evenepoel devait être densifié en vue du Tour de France, une autre lecture apparaît également. En effet, depuis l’annonce de la sélection de l’équipe UAE pour juillet, qui va aligner cinq vainqueurs potentiels dans une stratégie visant à multiplier les menaces pour épuiser mentalement et physiquement Jonas Vingegaard (Tadej Pogacar, Adam Yates, Juan Ayuso, Joao Almeida, Pavel Sivakov), une tendance au multi-leadership semble naître parmi les formations prétendantes au maillot jaune. Ainsi, en réponse, la Visma-Lease A Bike va aligner aux côtés de Jonas Vingegaard, non seulement un lieutenant comme Sepp Kuss, qui n’a pas caché qu’il n’excluait pas de jouer le jaune en fonction des circonstances de course, mais aussi probablement Matteo Jorgenson, qui a frappé fort lors de Paris-Nice. Quant à la Bora-Hansgrohe, outre Primoz Roglic, elle aurait également évoqué l’hypothèse d’aligner à ses côtés, Jay Hindey, ancien vainqueur du Giro, alors qu’il apparaît probable qu’un autre leader comme Alexandre Vlasov soit au départ. Face à ces armadas, la Soudal-Quickstep apparaît un peu démunie, avec le seul Mikel Landa comme leader potentiel aux côtés d’Evenepoel. Dans ces conditions, Julian Alaphilippe, ancien cinquième du Tour, apparaît comme le seul recours pour muscler l’effectif de la Soudal-Quickstep dans cette surenchère. Il n’est donc pas surprenant que sa présence sur le Tour soit désormais évoquée.