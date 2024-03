Cyclisme : Van Aert annonce la couleur avec Van der Poel !

Alexandre Higounet

Alors que le Tour des Flandres et Paris-Roubaix se profilent, Wout Van Aert, qui a modifié son programme et sa préparation pour arriver au top lors de ces deux monuments qu’il souhaite absolument remporter, sait qu’il va devoir y affronter une nouvelle fois son rival de toujours Mathieu Van der Poel. Le duel s’annonce épique et Van Aert ne se cache pas : il est prêt.

La saison cycliste entre désormais de plein pied dans la période des classiques flandriennes, avec comme point d’orgue l’enchaînement Tour des Flandres-Paris-Roubaix. Pour Wout Van Aert, l’heure de vérité approche. Le champion belge de la Jumbo-Visma Lease A Bike n’a en effet jamais remporté l’un de ces deux monuments, ce qui apparaît comme une anomalie en rapport de son talent et de son palmarès par ailleurs.

« Je veux gagner le Tour des Flandres et Paris-Roubaix »

Conscient de cette réalité et du fait qu’il en faisait probablement trop avant et arrivait émoussé sur les deux courses, Van Aert a totalement modifié son programme et sa préparation, montant plus doucement en forme pour enfin décrocher un titre au Tour des Flandres ou à Roubaix. A quelques jours du premier grand test avec le Grand-Prix E3, le leader de la Visma-Lease A Bike ne se cache pas, affirmant dans des propos rapportés par cyclismactu.net : « 2023 a peut-être été la première fois que ma saison a été un peu moins bonne que l'année précédente. Jusque-là, j'ai toujours fait mieux que ce qui était attendu. Cela m'a donné des idées, que je ne devrais pas les gagner pour quelqu'un d'autre que moi-même. Cela me permet d'avoir l'esprit tranquille. J'ai travaillé très dur parce que je veux gagner le Tour des Flandres et Paris-Roubaix. Je pense que je peux les gagner. J’ai montré par le passé que les courses d’un jour sur pavés étaient l’une de mes spécialités. C’est un bel objectif de les ajouter à mon palmarès. A mon avis, le Grand-Prix E3 est la course flamande la plus difficile après le Tour des Flandres, avec un final très exigeant qui part toujours de loin. Et parce que la course est si proche du Ronde, c'est toujours un bon test. J'ai eu quelques petits revers l'an dernier, donc j'ai raté la victoire à certains moments. L'hiver dernier, nous avons décidé de ne rien laisser au hasard. J'ai eu très bon hiver et je suis prêt à commencer ».

« Mathieu Van der Poel ? Au GP E3, tout deviendra très clair »