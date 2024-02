Cyclisme : La Visma Lease A Bike croit-elle en Van Aert ?

Alexandre Higounet

En évoquant l’ambition de l’équipe hollandaise de remporter le Tour des Flandres et de Paris-Roubaix, Merijn Zeeman, le directeur sportif principal de Visma-Lease A Bike, n’a pas cité le nom de Wout Van Aert, valorisant à l’inverse les grandes qualités de Tadej Pogacar et de Mahtieu Van der Poel. Cela pourrait répondre à une stratégie bien précise. Analyse.

A l’occasion d’un entretien accordé au site globalcyclingnetwork.com , Merijn Zeeman, le directeur sportif principal de l’équipe Visma-Lease A Bike a évoqué l’un des objectifs principaux de l’équipe hollandaise en dehors des Grands Tours, à savoir permettre à Wout Van Aert de décrocher enfin une victoire au Tour des Flandres ou à Paris-Roubaix.

« Pogacar, cela aurait été incroyablement difficile de devoir le battre »

Zeeman a notamment déclaré : « Nous avons remporté cinq classiques l’an dernier, et c’est plutôt bien, mais bien sûr le gros objectif c’est le Tour des Flandres ou Roubaix. C’est évidemment plus dur de gagner ces courses que les autres, mais nous regardons toujours pour optimiser certaines choses d’un point de vue de la performance. Sur l’entraînement, la nutrition, les tactiques, la stratégie et tout ce que nous pouvons mettre en place pour se rapprocher de la victoire ».

Diminuer la pression avant le Tour des Flandres ?