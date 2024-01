Cyclisme : « Alaphilippe sera avec Van Aert et Van der Poel »

Alexandre Higounet

Cette phrase choc est celle tenue par l’un des directeurs sportifs de la Soudal-Quickstep, Geert Van Bondt dans le média Het Nieuwsblad. Elle date d’après le Tour Down Under et prouve qu’au sein de l’équipe belge, on a été définitivement rassuré par le niveau affiché par le Français et qu’on est persuadé qu’il est désormais aux portes de son grand retour. Chez Soudal-Quickstep, on est déterminé à l’accompagner, avec un plan en tête.

Au sortir du Tour Down Under, où il avait repris sa saison très tôt dans l’idée d’atteindre rapidement un bon niveau de forme pour maximiser ses chances de retrouver son top niveau, Julian Alaphilippe a montré des éléments très rassurants prouvant qu’il est dans les temps.

« A Willunga Hill, il était proche du record de Richie Porte »

Interrogé par le média flamand Het Nieuwsblad , Geert De Bondt, l’un des directeurs sportifs de l’équipe belge, ne cachait pas sa satisfaction après l’épreuve : « Julian avait de sérieux doutes lorsque nous avons évoqué cette course lors de la discussion sur le programme. Il se demandait si c'était une bonne préparation, mais nous avons pensé que c'était un endroit idéal pour travailler sa confiance en lui. Il est rentré chez lui avec beaucoup de confiance. Le week-end ‘’meurtrier’’ avec Willunga Hill et Mount Lofty l’a convaincu. À Willunga Hill, il a terminé quatrième et s'est rapproché du temps record de Richie Porte. Il aurait pu gagner. Seulement, il a attaqué à 400 mètres de l'arrivée. S'il attend 200 mètres, c'est bingo. Simon Yates, qui était déjà très avancé dans sa préparation avec Jayco-AlUla, n'a pas pu le lâcher. Et dimanche, il a remporté le sprint contre les poursuivants, même s'il n'était pas bien placé. Lorsqu'il est monté dans l'avion mardi matin, il a dit qu'il avait vraiment apprécié d'être ici et qu'il était reparti avec un très bon sentiment. Il était très heureux d'avoir fait le Tour Down Under au lieu de s'entraîner à Calpe et dans ses environs, comme il le faisait depuis dix ans. Un Alaphilippe heureux, même s'il n'a pas gagné, c'était ce que nous avions en tête ».

« Les doutes ont disparu »