Cyclisme : Retraite pour Alaphilippe ? Marion Rousse rassure

Alexandre Higounet

Alors que ces derniers jours, l’hypothèse de sa retraite en fin de saison a été évoquée par Julian Alaphilippe lui-même au terme du Tour Down Under, Marion Rousse, directrice du Tour Féminin et compagne du Français, a tenu des propos rassurants sur le sujet dans un entretien au Journal du Dimanche. Décryptage.

Quelques temps après l’arrivée du Tour Down Under, sa première course de la saison débutée très tôt avec l’objectif d’arriver très vite en bonne forme pour maximiser ses chances de retrouver le niveau qui était le sien il y a trois ans, ce qui lui permettrait de viser de nouveau une victoire dans une grande classique, Julian Alaphilippe avait tenu des propos plutôt ambigües sur son avenir, lui qui arrive en fin de contrat l’hiver prochain, laissant ouverte l’hypothèse d’un arrêt de sa carrière.

Alaphilippe évoque la fin de carrière…

Dans des propos rapportés par globalcyclingnetwork.com , Alaphilippe avait notamment affirmé : « Pour être honnête, je prends chaque saison de ma carrière comme si c’était la dernière. Je ne me dis jamais : ‘’P…., c’est ma dernière année de contrat’’ ou ‘’Oh, l’an dernier j’ai beaucoup gagné, alors je m’en fiche’’. Chaque nouvelle saison, je la démarre avec la grinta, comme si je n’avais rien gagné auparavant. Je pense toujours comme ça. Honnêtement, je ne sais pas où je serai l’an prochain, si je continue dans l’équipe ou si je continue le cyclisme, je ne sais pas ».

Les mots rassurants de Marion Rousse