Alexandre Higounet

Julian Alaphilippe sait qu’il joue gros cette saison et qu’il lui faut décrocher rapidement une ou deux grandes victoires pour maintenir son statut de coureur mondial alors qu’il arrive en fin de contrat chez Soudal-Quickstep. Dans cette optique, il compte arriver très vite au top et le Tour Down Under, sa première course de l’année, constituait un premier rendez-vous important après sa préparation hivernale.

La semaine dernière, Julian Alaphilippe effectuait sa rentrée à l’occasion du Tour Down Under en Australie, dans l’idée d’arriver très vite en forme cette saison pour ne surtout pas avoir à courir après la condition et pour emmagasiner de la confiance en vue de ses premiers grands objectifs sur les classiques flandriennes, à commencer par le Tour des Flandres.

Alaphilippe voulait savoir où il en était

Dans cette optique, la course australe revêtait une grande importance car elle permettait au Français de savoir où il en était après sa préparation hivernale, censée l’amener rapidement en grande condition et maximiser ses chances de retrouver son top niveau dans une année décisive, alors que son contrat chez Soudal-Quickstep arrive à son terme en fin d’année et qu’il lui faut absolument décrocher une ou deux grandes victoires pour se maintenir dans la catégorie des grands coureurs mondiaux.

« Franchement, je suis super content »