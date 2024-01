Cyclisme - Mercato : Alaphilippe veut convaincre une grande équipe

Alexandre Higounet

Si Julian Alaphilippe débute sa saison très tôt à l’occasion du Tour Down Under cette semaine, c’est dans l’idée d’arriver très rapidement en excellente condition. Si le Français a fait ce choix, c’est tout d’abord pour une raison sportive, afin de ne pas courir après la forme. Mais il existe une seconde raison, qui tient dans sa situation contractuelle. Analyse.

Julian Alaphilippe démarre sa saison cette semaine à l’occasion du Tour Down Under en Australie. Une course qu’il se réjouit de retrouver après l’avoir disputé il y a dix ans, à l’occasion de ses débuts chez les professionnels, comme il l’a déclaré en conférence de presse dans des propos rapportés par globalcyclingnetwork.com : « J’ai beaucoup de grands souvenirs de ma première participation ici. Je pense que c’était une bonne idée de changer mon programme. Alors je suis content d’être ici et c’est spécial après dix ans. J’espère que les jambes seront meilleures cette fois. Suis-je favori ? Je ne sais pas mais je suis motivé pour faire de mon mieux, ça s’est sûr ! C’est une année importante pour moi, pour essayer de retrouver mon meilleur niveau ».

Démarrer fort pour ne pas courir après la forme

En débutant sa saison si tôt dans la saison, Julian Alaphilippe poursuit un objectif clair, celui d’arriver en forme très vite dans la saison. Il existe une première raison à cela : depuis deux ans, le double champion du monde s’est retrouvé à courir après la forme après des hivers contrariés par des blessures, des chutes ou des maladies, et il n’entend plus revivre ces moments de doute. L’idée est ici d’arriver vite en excellente condition, afin d’emmagasiner de la confiance et de maximiser ses chances de retrouver son top niveau.

… mais aussi pour convaincre les grosses équipes d’investir sur lui

Mais il existe une seconde raison. Elle tient à la situation contractuelle du champion français. Julian Alaphilippe arrive en fin de contrat et il sait que cette saison s’annonce décisive pour retrouver un challenge de top niveau, tant au niveau contractuel que sportif, challenge qui devrait plus probablement se situer ailleurs qu’à la Soudal-Quickstep, même si rien n’apparaît définitif. Dans un tel contexte, sachant que les équipes commencent à bâtir leur plan de recrutement à partir du mois de mai, il est vital de démarrer la saison très fort, pour immédiatement susciter l’intérêt et rassurer sur sa capacité à toujours exister au top niveau. Au mieux Alaphilippe démarre la saison, au plus il aura de garanties de susciter des intérêts parmi les grandes formations.