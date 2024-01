Tour de France : Alaphilippe, c’est terminé ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

C'est désormais officiel, Julian Alaphilippe ne participera pas à la prochaine édition du Tour de France. Un coup dur pour le coureur de 31 ans qui voit là s'envoler l'une de ses dernières chances de briller sur la Grande Boucle. En fin de contrat avec la Soudal Quick-Step, le double Champion du monde va laisser un grande vide au mois de juillet sur les routes du Tour.

Mardi, Patrick Lefevere, patron de la formation Soudal-Quick Step, a lâché une petite bombe, assurant que Remco Evenepoel serait le leader de sa formation pour le prochain Tour de France, ce qui va laisser Julian Alaphilippe sur le carreau : « A priori non, parce que voir Julian en 100% domestique de Remco Evenepoel, je n'aime pas cette image-là. Je pense que le Giro convient à son style de coureur impulsif, pas toujours intelligent mais que les gens aiment ». Et ce qui n'était alors qu'une hypothèse est devenu officiel avec les propos de Julian Alaphilippe qui confirme qu'il ne sera pas sur la Grande Boucle en juillet prochain, mais qu'il se concentrera sur le Giro.

Alaphilippe confirme, il ne sera pas présent sur le Tour de France

« Ce n'est pas une non-sélection et ce n'est pas une punition du tout. Faire le Giro était dans ma tête depuis un petit moment. La question était de savoir quand j'allais y participer et cet hiver quand on a établi le programme, j'ai dit : "Pourquoi pas cette année ?" Entre l'Australie, les classiques et le Giro, j'avais envie de changement. C'était mon idée première et quand j'ai évoqué ça, Patrick m'a tout de suite confirmé qu'il ne voulait pas me voir comme équipier de Remco sur le Tour. Ce n'est pas mon rôle, ni ma valeur de faire ça », assure le Français dans les colonnes de L'EQUIPE . Du haut de ses 31 ans, et alors que son contrat arrive à échéance avec la Soudal Quick-Step, Julian Alaphilippe a peut-être définitivement tourné la page de ses grandes ambitions sur le Tour de France.

6 victoires d'étapes, un top 5 au général... le bilan d'Alaphilippe sur la Grande Boucle

Néanmoins, le palmarès de Julian Alaphilippe sur le Tour de France reste impressionnant avec notamment quatre saisons de suite durant lesquelles le coureur de la Soudal Quick-Step a brillé. Entre 2018 et 2022, Alaphilippe a remporté une étape à chaque édition, portant même le maillot jaune au moins pendant une journée, trois années de suite. 2019 restera probablement l'édition la plus aboutie du Français qui remporte deux étapes, dont un contre-la-montre lors duquel il a dominé tous les spécialistes pour conserver son Maillot Jaune qu'il portera pendant 14 jours. S'il s'est pris à rêver de remporter le Tour de France, sa 5e place finale, assortie du prix de la combativité, reste un exploit majeur. L'année précédente, en 2019, il remportera encore deux étapes, mais sans viser le général cette fois-ci, ce qui lui permettra de terminer meilleur grimpeur. En 2020 et 2021, Alaphilippe vivra deux années similaires sur la Grande Boucle avec une victoire d'étape à chaque et le port du Maillot Jaune pendant quatre jours au total. Blessé, il manquera l'édition 2022 avant d'être incapable de peser sur la course en 2023 malgré de nombreuses attaques dans son style inimitable. En 2024, il sera donc absent, se focalisant sur d'autres objectifs. Reste désormais à savoir si celui qui aura 32 ans le 11 juin prochain sera en mesure de revenir sur les routes du Tour de France dans le futur. Et si oui, avec quelles ambitions ? Quoi qu'il en soit, 6 victoires d'étapes, un top 5 au général, 18 jours en Jaune et un maillot à pois, Julian Alaphilippe à marquer les routes du Tour de France.