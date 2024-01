Cyclisme : Il met les pieds dans le plat au sujet d’Alaphilippe !

Alexandre Higounet

Alors que Julian Alaphilippe débute sa saison dès cette semaine au Tour Down Under afin d’arriver vite en forme pour son grand objectif des classiques flandriennes, la question de sa capacité à retrouver son niveau d’il y a trois ans est ouverte. Cyrille Guimard, dans sa chronique pour cyclismactu.net, la pose ouvertement…

Alors qu’il débute très tôt sa saison à l’occasion du Tour Down Under, qui se tient actuellement en Australie, et ce dans l’objectif d’arriver très vite en grande forme pour ne pas passer son temps à courir après et arriver en confiance pour la campagne des classiques flandriennes, Julian Alaphilippe apparaît déterminé à retrouver son top niveau, alors qu’il entre dans sa dernière année de contrat chez Soudal-Quickstep, conscient que cette saison sera décisive pour son avenir.

Le débat sur son retour au top

Interrogé au sujet de son champion français il y a quelques jours, Patrick Lefévère, le patron de la Soudal-Quickstep, qui avait critiqué l’an dernier son manque de résultats, semble croire à son retour au top. Il a notamment affirmé, dans des propos relayés par cyclismactu.net : « Le Tour pour Alaphilippe ? A priori non, parce que voir Julian en 100% domestique de Remco Evenepoel, je n'aime pas cette image-là. Je pense que le Giro convient à son style de coureur impulsif, pas toujours intelligent mais que les gens aiment. Un coureur mécontent dans une équipe est inutile. Il a eu l'occasion de partir car plusieurs équipes ont cherché à le recruter. J'ai eu des discussions avec lui, mais l'année d'avant, pas l'année passée. J'ai dit les choses que je voulais dire mais je ne suis pas quelqu'un qui se répète. On a trouvé un accord. Il m'a dit : 'Patrick donne-moi encore un hiver'. C'est à lui maintenant de le montrer. J'aime les coureurs qui répondent à la pédale et il va le faire. Je pense qu'il est encore capable de faire des résultats ».

« Il a accepté d'être devenu un coureur de seconde zone »