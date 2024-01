Cyclisme : Alaphilippe lâche enfin une annonce sur son avenir

Arnaud De Kanel

L'avenir de Julian Alaphilippe demeure toujours aussi incertain. Alors qu'il entre dans la dernière année de son contrat avec la Soudal Quick-Step, l'ancien double champion du monde est envoyé dans plusieurs formations françaises compte tenu de sa relation dégradée avec son patron Patrick Lefévère. Il a fait une mise au point sur son futur.

Dans quelle équipe évoluera Julian Alaphilippe l'an prochain ? Alors que l'exercice 2024 vient tout juste de débuter, la question de l'avenir du coureur français se pose déjà car il sera libre à la fin de l'année et qu'il n'est plus franchement en odeur de sainteté du côté de la Soudal Quick Step où Patrick Lefévère mise désormais sur Remco Evenepoel. Mais pour le moment, Alaphilippe ne veut pas s'en soucier.

Tour de France : La grande décision d’Alaphilippe https://t.co/CgGGsqBAx1 pic.twitter.com/Nmje9VBRSV — le10sport (@le10sport) January 19, 2024

«Quand j'avais eu des discussions, ce n'était pas forcément agréable»

« Mon avenir ? On verra quand ce sera le moment. Cela a été un peu difficile l'an dernier, avec une saison en dents de scie et quand j'avais eu des discussions, ce n'était pas forcément agréable. J'ai mis beaucoup de choses de côté, j'ai pris du recul, la coupure m'a fait du bien, sans penser à ce que j'ai pris dans la tronche depuis deux ans. J'ai vécu un hiver très simple et basique, je me sens bien, relax. C'est souvent un bon signe, un sentiment que je n'avais pas connu depuis un moment », a déclaré Julian Alaphilippe dans un entretien accordé à L'Equipe , lui qui ne sera pas sur les routes du Tour de France au mois de juillet mais qui a tout de même un calendrier bien chargé.

«J'ai hâte de voir comment ça va se passer»