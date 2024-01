Cyclisme : Démentis sur le deal Van Aert-Evenepoel, info ou intox ?

Alexandre Higounet

Alors que les médias allemands ont révélé que la Bora-Hansgrohe avait programmé une opération XXL en fin de saison avec Wout Van Aert et Remco Evenepoel, les entourages de deux coureurs ont fermement démenti au Het Nieuwsblad. Que faut-il en penser ? Analyse.

La révélation en début de semaine par les médias allemands, et notamment l’agence de presse DPA , de la programmation par la Bora-Hansgrohe, qui sera bientôt renforcée par la puissance financière de Red Bull, d’un double deal XXL autour de Wout Van Aert et Remco Evenepoel en vue de la saison 2025 n’a pas tardé à faire réagir. D’une part compte tenu du retentissement de cette opération, qui concernerait deux parmi les plus gros coureurs du peloton mondial. D’autre part car les deux coureurs sont sous contrat jusqu’en juin 2026 avec leurs équipes respectives, la Visma-Lease A Bike pour Wout Van Aert, la Soudal-Quickstep pour Remco Evenepoel.

Le démenti des clans Van Aert et Evenepoel ? Logique et incontournable

Dans la foulée, les entourages des deux coureurs, qui auraient déjà été approchés par la formation allemande selon DPA , ont rapidement démenti. Interrogé par le Het Nieuwsblad , Patrick Evenepoel, le père et conseiller de Remco, a ainsi affirmé : « Je ne sais pas où ils vont chercher cela. Il n’y a aucun contact ». Toujours selon le Het Nieuwsblad , le clan Van Aert, également contacté et questionné, a lui aussi fermement démenti tout contact avec l’équipe allemande.

La non-réponse de Lefévère pourrait en dire plus...