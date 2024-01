Cyclisme : Contexte favorable pour le deal XXL Van Aert-Evenepoel !

Alexandre Higounet

Ces dernières heures, la presse allemande a révélé l’existence d’un énorme deal en cours, à savoir une double signature de Wout Van Aert et Remco Evenepoel chez Bora-Hansgrohe en 2025. Si rien n’apparaît sûr concernant la volonté des coureurs, le fait est que le contexte apparaît réuni pour que l’opération soit sérieuse. Explication.

Ces dernières heures, les médias allemands, à savoir l’agence de presse DPA et le magazine Kicker , ont lancé une véritable bombe sur le mercato cycliste. Selon leurs informations, la Bora-Hansgrohe préparerait un énorme coup en vue de la saison 2025, à savoir une double signature de Remco Evenepoel, toujours sous contrat avec la Soudal-Quickstep, et Wout Van Aert, lui chez Visma-Lease A Bike.

De nombreux éléments consolident le projet

Selon les médias allemands, la formation Bora-Hansgrohe voit beaucoup de ses leaders arriver en fin de contrat au terme de la saison, à savoir Jai Hindley, Alexander Vlasov et Lennard Kamna et elle compterait profiter de cette situation pour recruter les deux géants du cyclisme belge, qui ont déjà failli évoluer sous les même couleurs cette saison avec le projet de fusion Jumbo-Soudal-Quickstep, avant que cette dernière ne soit finalement annulée. Des contacts auraient déjà été initiés avec les deux coureurs selon DPA .

Une nouvelle puissance financière pour la Bora-Hansgrohe