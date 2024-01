Cyclisme : Il annonce le pire pour Julian Alaphilippe

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Cap sur le Giro pour Julian Alaphilippe. Très critiqué par ses dirigeants ces derniers mois, le coureur français tentera de remporter plusieurs étapes lors du Tour d'Italie en mai prochain. Mais à 31 ans, le tricolore de la Soudal Quick-Step peine à retrouver son meilleur niveau. Selon Cyrille Guimard, la suite promet d'être difficile pour le double champion du monde.

Mis sous pression par Patrick Lefevere, Julian Alaphilippe ne va pas devoir se louper en 2024. En difficulté ces derniers mois, le coureur français devra se montrer performant s'il veut apaiser la colère de son supérieur. Dans quelques jours, le double champion du monde débutera sa saison au Tour Down Under. Elle devrait le mener jusqu'au Giro. Une nouveauté pour Alaphilippe, qui ne jouera pas les seconds rôles au Tour de France (la Soudal Quick-Step mise sur Remco Evenepoel).

Cyclisme : Le projet secret de Julian Alaphilippe https://t.co/fjXOJrgQy0 pic.twitter.com/UWLsqwvtE2 — le10sport (@le10sport) January 12, 2024

Alaphilippe doit prouver sa valeur au Giro

« C'est une bonne nouvelle. Ça faisait déjà quelques années que je me disais que j'avais envie de faire le Giro une fois dans ma carrière. C'était une bonne année, j'avais envie de changement. Je suis super focus sur les classiques flandriennes. J'espère réussir mon objectif d'être au top de ma condition au départ de ces courses-là. Après je pourrai penser au Giro, je suis content c'est une bonne nouvelle. Je suis déjà motivé » a lâché le coureur. Mais selon l'ancien sélectionneur de l'équipe de France Cyrille Guimard, le meilleur d'Alaphilippe se trouve derrière lui.

« Je ne suis pas certain que Julian revienne à son niveau »