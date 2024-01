Cyclisme : Alaphilippe annonce du lourd pour 2024

Thibault Morlain

Suite à sa sévère chute en 2022, Julian Alaphilippe a eu énormément de mal à retrouver ses sensations. L’année dernière, le coureur de la Soudal-Quick Step a galéré. Forcément, tout le monde croise les doigts pour revoir Alaphilippe au top de sa forme en cette nouvelle saison. 2024 sera-t-elle la bonne année pour le compagnon de Marion Rousse ? Il l’espère et va travailler en conséquence pour cela.

Du 16 au 21 janvier prochain, Julian Alaphilippe participera au Tour Down Under en Australie. Ça sera ainsi la reprise pour le coureur de la Soudal-Quick Step et cela sera alors l’occasion de voir dans quelle condition est actuellement le Français. Après deux saisons compliquées d’un point de vue physique, la question est de savoir si Alaphilippe est à nouveau en forme. A quelques jours de reprendre la compétition, le principal intéressé en a dit plus sur la question.

« J'ai juste envie de profiter et de tout faire pour être à 100% de mes moyens »

Alors que Julian Alaphilippe s’apprête à lancer sa saison 2024 en Australie lors du Tour Down Under, le Français a livré ses vérités concernant l’exercice qui arrive. Le coureur de la Soudal-Quick Step a alors annoncé dans un entretien accordé à Eurosport : « Pour être honnête, je suis vraiment motivé pour cette année, comme tous les ans mais je n'ai pas envie de repenser aux dernières saisons, aux galères ou même à l'envie d'être forcément au meilleur de ma forme tout de suite sur le Tour Down Under, j'ai juste envie de profiter et de tout faire pour être à 100% de mes moyens sur mes objectifs. J'ai un beau programme. Il y a plein de choses qui me motivent, mon objectif majeur était de retrouver le top de ma condition. Ça commence ici, je pense que c'est un bon pied à l’étrier ».

« Je me suis bien préparé, sans faire n'importe quoi »