Cyclisme : Julian Alaphilippe sait où il va

Julian Alaphilippe va très rapidement débuter sa saison, avec le lancement du Tour Down Under en Australie le 12 janvier. S’il n’arrive pas sur place avec un objectif de résultat précis, le double champion du monde sera au départ en étant confirmé dans son leadership. Et avec une idée claire sur pourquoi il est présent. Explication.

Dans quelques jours, Julian Alaphilippe va débuter sa saison en Australie, à l’occasion du Tour Down Under, une épreuve qu’il n’a pas disputée depuis 2014, lors de ses débuts en professionnel. Un retour qui réjouit le double champion du monde, qui a exprimé sa satisfaction, dans des propos rapportés par cyclismactu.net : « L'Australie est un pays formidable, avec des fans qui aiment ce sport et vous montrent leur soutien à chaque fois. Je me souviens encore de l'émotion et de la joie que j'ai ressenties là-bas en 2014 en épinglant un dossard pour ma première course avec l'équipe. Je suis impatient de retourner là où tout a commencé et j'espère faire un bon début de saison ».

En leader dès l’ouverture de la saison

Geert Van Bondt, le directeur sportif de l’équipe Soudal-Quickstep au Tour Down Under, confirme le rôle de leader que tiendra le coureur tricolore en Australie, sans fixer d’objectifs précis pour autant : « Nous arrivons avec une équipe solide et nous attendons la course avec impatience. Julian (Alaphilippe) pourrait avoir quelques opportunités avec le soutien des gars expérimentés de l'équipe, tandis que Casper (Pedersen) pourra s'impliquer dans la lutte sur les étapes de plat afin d'obtenir un bon résultat. Pour Gil (Gelders) et Antoine (Huby), ce sera une belle façon de débuter avec Soudal Quick-Step et nous avons hâte de les voir en action ».

Le plan est d’arriver très tôt en forme

Le fait que Julian Alaphilippe débute dès le Tour Down Under, et ce dans un rôle de leader, confirme qu’il a l’intention d’arriver en forme très tôt dans la saison, afin de ne surtout pas courir après la forme comme cela a pu être le cas ces deux dernières années, entrainant des hauts et des bas dans sa condition. L’idée est d’arriver très vite en haute condition pour emmagasiner de la confiance, sachant qu’il est toujours plus aisé de maintenir une excellente forme que de travailler à l’acquérir. Pour Alaphilippe, l’objectif sera d’arriver au top au mois de mars, et ce jusqu’au Tour des Flandres, le grand objectif du début de saison.