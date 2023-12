Cyclisme : La confession de l’ex-lieutenant de Julian Alaphilippe…

Alexandre Higounet

En fin de contrat avec la Soudal-Quickstep, Florian Sénéchal, l’un des membres de la garde rapprochée de Julian Alaphilippe au sein de l’équipe belge, a signé à l’intersaison avec la Team Arkea-Samsic. A l’occasion d’un entretien accordé à l’Equipe, le coureur nordiste n’a pas caché qu’il n’était plus en phase avec les orientations de son ancienne équipe. Des commentaires qui ne manquent pas de faire échos à la situation du double champion du monde… Analyse.

En fin de contrat avec la Soudal-Quickstep, Florian Sénéchal, membre de la garde rapprochée de Julian Alaphilippe, n’a pas été prolongé par la formation belge, probablement pour deux raisons : d’une part car l’équipe Soudal-Quickstep ne mise désormais plus à long terme sur Alaphilippe, à qui il reste un an de contrat. D’autre part car l’équipe a réorienté sa stratégie en direction de Remco Evenepoel et de son projet Tour de France.

Cyclisme : Une grande nouvelle pour Alaphilippe ! https://t.co/HwhMKtsPXv pic.twitter.com/jK4MJAqS4i — le10sport (@le10sport) December 20, 2023

« La Soudal-Quickstep n’était plus l’équipe que j’aimais »

Au sein de l’équipe, cette stratégie ne convient pas forcément à tout le monde. Après Tim Declercq, le fidèle guerrier parti chez Lidl-Trek, Florian Sénéchal a lui aussi pointé du doigt ce changement de cap à l’occasion d’un entretien accordé à l’Equipe : « La formation Soudal-Quickstep n’était plus forcément l’équipe que j’aimais, elle délaissait un peu les classiques. C’est une belle école qui m’a endurci, mais à la fin j’étais même devenu plus dur qu’eux, le staff et les coureurs. C’est peut-être ça qui n’allait plus ».

La confirmation d’une articulation difficile avec le « Tour Project » d’Evenepoel