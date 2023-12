Cyclisme : Une grande nouvelle pour Alaphilippe !

Alexandre Higounet

Julian Alaphilippe, fraîchement réinstallé dans un rôle de leader pour les classiques flandriennes par son équipe Soudal-Quickstep, n’a pas fait mystère que le Tour des Flandres constituait son grand objectif de la première partie de saison. Et dans cette optique, le double champion du monde vient d’enregistrer une excellente nouvelle…

Julian Alaphilippe a lancé depuis quelque temps sa préparation pour la prochaine saison, qui sera marquée par des rendez-vous primordiaux tôt dans l’année, avec un leadership réinstallé pour les classiques flandriennes, et notamment le Tour des Flandres, son grand objectif de l’année, une année où de l’aveu même du champion français, il jouera gros, lui arrive en fin de contrat avec la Soudal-Quickstep et qui doit obtenir plusieurs gros résultats pour se réinstaller dans le gotha du cyclisme international. Il est clair qu’un succès au Tour des Flandres propulserait assurément Julian Alaphilippe en pleine lumière et consoliderait sa position au moment d’évoquer son avenir, que ce soit au sein de la Soudal-Quickstep ou auprès d’autres équipes intéressées.

« Vous ne le verrez donc pas en Flandres »

Dans cette optique, Julian Alaphilippe vient d’enregistrer une excellente nouvelle. Tadej Pogacar vient en effet d’annoncer qu’il tenterait de réaliser le doublé Tour d’Italie-Tour de France la saison prochaine, ce qui va fatalement l’amener à alléger considérablement son programme du début de saison. Ainsi, selon une indiscrétion glanée par le média belge Het Laatste Nieuws , le champion slovène ne devrait pas prendre le départ du Tour des Flandres, qu’il a pourtant survolé la saison passée. « Vous ne le verrez donc pas en Flandres » a ainsi confié au média belge une source au sein de l’équipe UAE.

Il reste tout de même le duo Van der Poel-Van Aert…

Pour Julian Alaphilippe, cela constitue assurément une excellente nouvelle dans la perspective d’un succès au Tour des Flandres. Un Tadej Pogacar au sommet de sa forme aurait été injouable pour le champion français, sachant qu’il avait terrassé les cadors flandriens du peloton tels Mathieu Van der Poel ou Wout Van Aert. L’absence du Slovène ouvre un peu plus le jeu pour Alaphilippe, quand bien même il devra bien sûr affronter le duo Van der Poel-VanAert, déjà un « Everest » en soi.