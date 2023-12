Cyclisme : Moins fort que Vingegaard ? Pogacar confirme à demi-mots

Alexandre Higounet

Quelques heures après que sa participation au prochain Tour d’Italie ait été officialisée, Tadej Pogacar a tenu une conférence de presse depuis son stage d’entraînement avec la Team UAE, afin d’expliquer son choix et d’annoncer son ambition de disputer le Giro et le Tour de France pour la gagne. Décryptage.

Quelques heures après l’annonce de sa participation au Tour d’Italie l’an prochain, Tadej Pogacar a tenu une conférence de presse depuis le stage d’entraînement de son équipe UAE en Espagne. Dans des propos rapportés par cyclismactu.net , le champion slovène a notamment expliqué : « J'ai toujours voulu faire le Giro. C'est une de mes courses préférées car elle est proche de la Slovénie. Chaque année, j'avais le Giro en tête, mais l'équipe et moi n'avons jamais pu nous y engager. Je pense que c'est une bonne année pour essayer de se donner à 100% sur le Giro et à 100% sur le Tour ».

Eviter le syndrome Jan Ullrich face à Armstrong ?

Pogacar affirme donc qu’il jouera vraiment les deux Tours à fond, avec l’objectif de les gagner. Dit-il vrai ? Oui, bien sûr. Bien sûr que Pogacar prendra le départ du Tour de France avec l’intention de faire le meilleur résultat possible, et quand on s’appelle Pogacar, cela signifie gagner. Seulement en disputant le Giro au préalable, le Slovène renonce entre les lignes au maillot jaune car il sera très difficile de battre Vingegaard en juillet en ayant déjà ferraillé sur les routes du Tour d’Italie. Comme analysé par le10sport.com , cela tend à indiquer que le champion slovène ne se croit pas capable de battre Vingegaard au Tour de France, et qu’en conséquence, il préfère enrichir son palmarès sur les autres grands Tours afin de ne pas prendre le risque de laisser passer les années à lutter en vain pour le maillot jaune, à l’instar ce qu’avait pu vivre Jan Ullrich dans les années 2000.

« Le cyclisme ne se limite pas au Tour de France »