Cyclisme - Tour de France : Le terrible constat d’Evenepoel

A l’occasion d’un entretien accordé aux médias belges, Remco Evenepoel est revenu sur la saison passée et s’est projeté sur la prochaine, marquée par sa première participation au Tour de France, où il courra pour le classement général. L’occasion pour le champion belge de dresser un constat sans concession sur ses capacités.

Remco Evenepoel s’est exprimé ces derniers jours dans les médias belges, et il a notamment évoqué ses ambitions en vue de la prochaine saison, qui sera marquée par sa première participation au Tour de France. Marqué par la dernière Vuleta, au cours de laquelle il a connu un nouveau trou d’air en haute montagne lors de la grande étape des Pyrénées, ruinant ses chances au classement général, le champion belge affirme ne pas avoir gambergé, lui qui avait déjà dû renoncer au Giro à cause d’un contrôle positif au covid.

« Pogacar, Vingegaard et Roglic sont les dieux du Tour »

Au micro du quotidien belge Het Laatste Nieuws , il a notamment déclaré : « J'ai vite pu effacer de mon esprit la déception initiale de ces Grands Tours. Après avoir abandonné le Giro avec le Covid, je me suis rapidement orienté vers le Tour de Suisse. Cela s'est bien terminé. Sur la Vuelta, j'ai gagné trois étapes. Je peux donc dire que j’ai fait un pas en avant, notamment mentalement. Également en termes de connaissance de soi. Je suis encore en train de me découvrir, même si j'entame déjà ma sixième saison professionnelle ». Dans la foulée, Remco Evenepoel a indiqué sur ses ambitions pour le Tour de France : « L’objectif est d’être parmi les cinq premiers. Y participent Pogacar, Vingegaard et Roglic, les trois dieux des Grands Tours. J'adorerais laisser l'un d'eux derrière moi. Ce serait un rêve ».

Evenepoel ne se voile pas la face

Les propos d’Evenepoel marquent un net changement de ton par rapport à ce qu’il pouvait affirmer il y a un an. Il témoigne du fait que le champion belge a su affronter la réalité, qui veut qu’en l’état actuel, il n’offre pas toutes les garanties en haute montagne pour réellement lutter pour la victoire finale du Tour de France face à des coureurs comme Pogacar et Vingegaard. Et que viser le maillot jaune dès l’an prochain apparaît totalement irréaliste. En cas sens, Remco Evenepoel démontre qu’il a gardé la lucidité nécessaire à tout champion guidé par l’impératif de performance. Le meilleur moyen de parvenir un jouer à ses fins.