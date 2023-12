Cyclisme : Tour-JO pour Alaphilippe ? Evenepoel répond

Alexandre Higounet

Alors que le sujet de sa participation au prochain Tour de France n’a toujours pas été réellement évoqué ni a priori tranché, probablement du fait de la présence dans la foulée de l’épreuve sur route des JO, où il pourrait viser une médaille, Julian Alaphilippe a reçu des éléments de réponse de la part de son partenaire de la Soudal-Quickstep Remco Evenepoel. Analyse.

Depuis plusieurs semaines, une interrogation semble habiter le quotidien de Julian Alaphilippe, qui reste évasif sur une éventuelle participation au Tour de France, où la stratégie axée autour de l’ambition de Remco Evenepoel pour le classement général ne lui laisse qu’une faible marge de manœuvre : est-il possible de faire le Tour de France au maximum et d’enchaîner quinze jours plus tard avec l’épreuve sur route des Jeux Olympiques avec l’ambition d’une médaille ?

Alaphilippe paraît hésiter entre le Tour et les JO

Wout Van Aert, qui lui rêve de l’or sur l’épreuve contre-la-montre a déjà répondu par la négative, mais le chrono aux JO se tient seulement huit jours après la fin du Tour. Mathieu Van der Poel pense lui que c’est possible, mais il ne fera pas le Tour de France à fond, ce qui dès lors n’a plus rien à voir avec la situation du champion français, qui ne pourra pas se permettre d’arriver au Tour de France pour préparer les JO.

« J’espère revenir de Paris avec deux médailles »