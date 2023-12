Cyclisme : Kuss-Décathlon-AG2R La Mondiale, contexte favorable !

Alexandre Higounet

Questionné par le site cyclingnews.com, Ben O’Connor le leader australien de l’équipe AG2R a indiqué qu’il souhaiterait faire le Giro en 2024, sans savoir si cela serait possible car l’équipe a besoin de lui sur le Tour. Un état de fait qui confirme que la formation française recrutera un grand leader fin 2024, dont le profil pourrait correspondre parfaitement à celui d’un Sepp Kuss…

A l’occasion d’un long entretien qu’il a accordé au site cyclingnews.com , Ben O’Connor, le leader australien de l’équipe AGR2R Citroën est revenu sur son échec lors du dernier Tour de France, au cours duquel il n’a pas été en mesure de performer à la hauteur de son statut, lui qui avait terminé 4ème du Tour en 2021, saluant au passage le travail de l’équipe française : « Tu peux toujours penser que l’herbe est plus verte ailleurs, mais tu signes aussi un contrat et c’est pour cela que tu es là. Mon équipe a vraiment été excellente dans la préparation du Tour cette année, mais je n’ai juste pas performé et c’était le truc « pourri » dans l’histoire. Je n’ai pas abandonné que moi-même, j’ai laissé tomber toute l’équipe ».

Le cas O’Connor confirme qu’AG2R manque d’un grand leader

Dans la foulée, Ben O’Connor a confié qu’il se verrait bien faire le Tour d’Italie en 2024, ce qui n’apparaît pas encore tranché avec la direction de l’équipe AG2R : « J’aimerais opérer un changement. J’adorerais disputer le Giro, mais je suis dans une équipe française et le Tour est super important. Je vais assurément faire deux Tours l’an prochain, mais je ne sais pas lesquels. J’aimerais faire le Giro, mais le Tour est le Tour… » Entre les lignes, le coureur australien laisse entendre qu’au sein de l’équipe AG2R, on parait privilégier qu’il enchaîne la Vuelta après le Tour afin de ne pas arriver trop fatigué sur la Grande Boucle sachant qu’il constitue la seule carte de l’équipe avec Felix Gall pour le général.

Le profil de Sepp Kuss colle parfaitement