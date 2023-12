Cyclisme : Alaphilippe a bâti sa stratégie pour 2024 !

La rédaction

A l’occasion d’un communiqué de son équipe Soudal-Quickstep, Julian Alaphilippe a annoncé qu’il participerait au Tour Down Under pour débuter sa saison. Un choix qui n’a rien d’anecdotique et qui est riche d’enseignements sur la stratégie adoptée par le double champion du monde pour l’année 2024. Analyse.

Julian Alaphilippe a annoncé ces dernières heures qu’il allait reprendre la compétition au cœur du mois de janvier, à l’occasion du Tour Down Under en Australie, qui ouvre la saison cycliste internationale. Par le biais d’un communiqué de l’équipe Soudal-Quickstep, relayé par cyclismactu.net , le double champion du monde s’est félicité de prendre le départ de la course australienne, qu’il avait disputée au début de sa carrière et dont il garde un excellent souvenir.

« Je n’en garde que de bons souvenirs »

Le champion français a notamment déclaré : « Je me souviens avoir participé à ma première course avec l'équipe il y a dix ans, alors que je n'étais qu'un néo-professionnel. Je n’en garde que de bons souvenirs, avec des fans incroyables et du beau temps. J'ai hâte de revenir au départ et de rencontrer à nouveau nos nombreux supporters là-bas ».

La priorité, arriver rapidement au top

Au-delà du plaisir de retrouver une course qu’il a appréciée dans le passé, ainsi qu’un public chaleureux, Julian Alaphilippe ne fait pas ce choix par hasard. Le Tour Down Under est en effet une course qui arrive très tôt dans la saison, et avec un niveau relevé puisqu’elle est World Tour. Cela témoigne de la volonté du champion français de démarrer la saison sur les chapeaux de roue afin d’arriver très tôt à un excellent niveau de forme. Il y a plusieurs raisons à cela. La première, bien sûr, tient dans le fait qu’Alaphilippe a ciblé Milan San Remo et le Tour des Flandres parmi ses grands objectifs de l’année, deux courses de début de saison. D’autre part, il est probable que le Français souhaite absolument éviter de courir après la forme comme il a pu le vivre ces deux dernières années du fait de ses nombreux pépins physiques, et qu’il souhaite au contraire se rassurer et emmagasiner de la confiance très vite dans la saison.