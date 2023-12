Cyclisme : « Le Tour ? Si Evenepoel quitte Soudal-Quickstep... »

Alexandre Higounet

Ancien grand champion flandrien, spécialiste du Tour des Flandres et de Paris-Roubaix, et ancien pensionnaire de l’écurie Lefévère, Johan Museeuw s’est montré très clair sur les chances de Remco Evenepoel de remporter le Tour de France, et indirectement, sur la stratégie mise en place par l’équipe Soudal-Quickstep. Analyse.

Johan Museeuw, l’ancien guerrier des Flandres, plusieurs fois vainqueur de Paris-Roubaix et du Tour des Flandres, n’a pas mâché ses mots lorsqu’il a été interrogé sur la capacité de Remco Evenepoel de remporter le Tour de France. Pour le flandrien, viser un succès dans le Tour dès 2024 s’avère complètement illusoire pour le jeune champion belge.

Cyclisme : Voecker sur l’avenir d’Alaphilippe ? Décryptage https://t.co/31qmSMVSqJ pic.twitter.com/Kw6wlGOBly — le10sport (@le10sport) November 22, 2023

« A-t-il la capacité de gagner le Tour aujourd’hui ? Je n’en suis pas sûr »

A l’occasion d’un podcast en compagnie de Geraint Thomas, Johan Museeuw a notamment déclaré, dans des propos relayés par le site du quotidien Het Nieuwsblad : « Ce sera difficile pour Remco de gagner le Tour. Je pense qu'il est désormais très bon sur les courses d'un jour, qu'il remporte toujours de façon éclatante. Regardez Liège-Bastogne-Liège, la Clasica San Sebastian... Il a la capacité de gagner le Tour un jour, mais pour le moment je n'en suis pas si sûr. Je pense que les coureurs qui remportent le Tour sont vraiment d’un calibre particulier. Il n'y a que trois ou quatre coureurs qui peuvent remporter le Tour. Avant, c'était Chris Froome, Bradley Wiggins, toi… Et actuellement, c'est Tadej Pogacar et Jonas Vingegaard. Il y a très peu de coureurs dans le peloton qui participent au Tour et peuvent dire qu'ils ont 90 à 95 pour cent de chances de gagner. Pour le moment, je pense que Remco a 60 pour cent de chances ».

La stratégie du « Tout Evenepoel » de nouveau questionnée…