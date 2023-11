Cyclisme : Van Aert trace la voix pour Alaphilippe ?

Alexandre Higounet

Les médias belges ont confirmé ces dernières heures que Wout Van Aert, qui vise la médaille d’or aux Jeux Olympiques, disputera le Tour d’Italie et pas le Tour de France. Une stratégie qui pourrait inspirer Julian Alaphilippe, qui n’a pas confirmé pour l’instant qu’il serait au départ de la Grande Boucle. Analyse.

Ces dernières heures, le média belge Het Laatste Nieuws a révélé le contenu du programme de Wout Van Aert la saison prochaine. Comme annoncé par la Gazzetta Dello Sport , puis confirmé à demi-mots par l’intéressé, le champion belge ne disputera pas le Tour de France la saison prochaine.

Van Aert leader au Giro, c’est confirmé

Compte tenu de la proximité du Tour de France avec les Jeux Olympiques, où Van Aert vise la médaille d’or du contre-la-montre, le choix a été fait de disputer à la place le Giro. Et pour Van Aert, ce sera l’occasion de se tester comme leader sur un grand Tour, d’autant que le parcours du Tour d’Italie, relativement équilibré, pourrait convenir à un coureur multitâche et pas forcément à un pur grimpeur. Auparavant, le leader de la Jumbo-Visma se concentrera sur le Tour des Flandres et Paris-Roubaix, avec auparavant les Strade Bianche et A Travers la Flandre. Après les JO, Van Aert disputera le Tour d’Espagne avant d’enchaîner sur les championnats du monde.

Si Alaphilippe vise les Jeux Olympiques…

Un tel programme pourrait au final s’approcher de celui de Julian Alaphilippe. En effet, le double champion du monde n’a pas pour l’instant confirmé qu’il participerait au Tour de France, renvoyant le sujet à une discussion avec son équipe sur son programme, là où auparavant sa présence au départ de la Grande Boucle apparaissait naturelle. Cela tend à confirmer qu’il existe – a minima – une réflexion autour du Tour de France, sachant qu’Alaphilippe pourrait lui aussi être tenté de viser l’or olympique à Paris lors de l’épreuve sur route, dont le parcours pourrait tout à fait lui convenir. Sachant également qu’au sein de la Soudal-Quickstep, on a mis en place une stratégie axée autour de Remco Evenepoel pour le Tour de France. L’hypothèse qu’Alaphilippe suive la trace de Van Aert, en enchaînant le Giro comme leader après les classiques flandriennes, avant de jouer la médaille d’or aux JO, apparaît plausible.