Cyclisme : Evenepoel peut-il gagner le Tour ? Voeckler répond

A l’occasion d’un entretien accordé à cyclismactu.net ces dernier jours, Thomas Voeckler a livré son avis sur le projet de Remco Evenepoel de remporter le Tour de France, un projet qui a conditionné certains choix stratégiques de l’équipe Soudal-Quickstep et influé sur la position de Julian Alaphilippe au sein de l’équipe belge. Analyse.

Thomas Voeckler, consultant et sélectionneur de l’équipe de France, a accepté de livrer son analyse, toujours très pointue, sur la saison de cyclisme à l’occasion d’un entretien accordé à cyclismactu.net . Voeckler a livré son point de vue au sujet de Remco Evenepoel - dont la position n’est pas sans influence sur la situation et l’avenir de Julian Alaphilippe - et notamment sur la question de savoir s’il est en mesure de gagner le Tour de France. En effet, l’équipe Soudal-Quickstep ayant dernièrement orienté ses choix stratégiques uniquement en direction de Remco Evenepoel et de son projet Tour de France, cela n’est pas sans conséquence sur Julian Alaphilippe, qui n’a été placé l’an dernier dans les meilleures conditions pour performer.

« C’est seulement lorsqu’il sera confronté à Pogacar et Vingegaard qu’on saura »

Thomas Voeckler a notamment affirmé à cyclismactu.net , répondant à la question de savoir si le champion belge serait en mesure de lutter avec Pogacar et Vingegaard : « Il faut attendre la confrontation, et si on y a le droit en juillet, on aura une première réponse. Et même s'il est battu en 2024, ça ne voudra pas dire qu'il ne pourra pas le gagner par la suite. J'avais des doutes sur ses capacités en haute montagne il y a deux ou trois ans, mais il s'est beaucoup affiné depuis et a énormément travaillé. Après, comme je l'ai dit, c'est seulement quand ils seront confrontés qu'on pourra voir ce que ça donne ».

Des questions entre les lignes sur la stratégie du « Tout Evenepoel »

Thomas Voeckler laisse clairement la porte ouverte à la possibilité que le champion belge remporte le Tour de France un jour, soulignant ses efforts pour progresser en haute montagne, mais pour autant, il est loin de la considérer comme probable, notamment en 2024. Entre les lignes, on comprend qu’il n’aurait peut-être pas autant axé la stratégie de l’équipe Soudal-Quickstep autour d’une victoire d’Evenepoel au Tour de France s’il avait été en situation de décider.