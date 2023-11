Cyclisme - Tour de France : Vingegaard a fait son choix pour 2024 !

Alexandre Higounet

A l'occasion d'un entretien accordé aux médias danois, Jonas Vingegaard a évoqué une éventuelle participation aux Jeux Olympiques, où il rêverait de disputer la course sur route. La teneur de ses propos laissent en tout cas peu de doute sur l'objectif prioritaire du double vainqueur du Tour de France pour la saison prochaine. Analyse.

Alors que son coéquipier Wout Van Aert a annoncé qu’il disputerait le Tour d’Italie en tant que leader et qu’il ne disputerait pas le Tour de France pour se concentrer sur l’épreuve contre-la-montre des Jeux Olympiques, qui se tiendra peu de temps après l’arrivée de la Grande Boucle, alors que Tadej Pogacar a lui exprimé son intention de multiplier les objectifs, entre les grandes classiques, le Tour d’Italie, le Tour de France, la Vuelta et les championnats du monde, ce qui tend à indiquer qu’il renonce à l’idée de vraiment jouer la victoire dans le Tour, Jonas Vingegaard restera lui fixé sur l’objectif de ramener le maillot jaune pour la troisième fois.

« J’aimerais faire les JO mais il n’est pas certain que je sois sélectionné »

En effet, à l’occasion d’un entretien accordé au site danois Ekstra Bladet , dans des propos rapportés par cyclingnews.com , le leader de la Jumbo-Visma a confié qu’il rêverait de disputer l'épreuve sur route des Jeux Olympiques mais qu'il ne serait probablement pas sélectionné, et il n’est pas difficile de comprendre que c’est lié à la proximité de l’arrivée du Tour de France, ce qui fait qu’il n’aura pas la fraîcheur suffisante pour jouer la médaille d’or.

Sa réaction démontre que sa priorité reste le Tour de France