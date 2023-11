Cyclisme : Kuss-Vingegaard, la drôle de stratégie de la Jumbo

Alexandre Higounet

Alors que Sepp Kuss, fraîchement vainqueur de la Vuelta, n’a pas hésité à évoquer un rôle de co-leader sur le Tour de France l’an prochain aux côtés de Jonas Vingegaard, une perspective qui pourrait faire grincer les dents du maillot jaune danois, Merijn Zeeman, le directeur sportif de la Jumbo, a évoqué l’avenir de l’équipe hollandaise. Analyse.

Ces derniers jours, le10sport.com avait analysé qu’une montée de tension n’était pas à exclure au sein de l’équipe Jumbo-Visma, Sepp Kuss, fraîchement vainqueur du Tour d’Espagne, n’ayant pas hésité à évoquer la possibilité qu’il partage le leadership avec Jonas Vingegaard pour le prochain Tour de France, une remarque qui pourrait bien faire grincer les dents du Danois, légitime leader de l’équipe en juillet avec ses deux maillots jaune ramenés à Paris et qui avait accepté de laisser gagner le Tour d’Espagne à son fidèle lieutenant alors que lui et Roglic avaient aisément la victoire dans les jambes.

« Il faudra veiller à ce que Jonas ne se sente pas trop à l’aise »

Interrogé sur l’avenir de l’équipe lors d’une intervention au podcast Met Open Vizier , dans des propos rapportés par cyclismatu.net , Merijn Zeeman, le patron du sportif de l’équipe Jumbo-Visma, a répondu : « Plus la saison est réussie, plus je crains que ça ne se passe pas bien l'année d'après. Néanmoins, il y a toujours certaines choses que nous n’avons vraiment pas bien faites. Il y aura quelques changements au sein du staff technique, nous apporterons également de nouvelles influences et regarderons les choses avec un regard neuf. Pour y parvenir, il faudra continuer à travailler et veiller à ce qu'il y ait de la concurrence, à ce que Jonas ne se sente pas trop à l'aise et qu'il puisse perdre sa place s'il fait de mauvaises performances. (…) Nous voulons envoyer nos jeunes talents sur le Giro. Le top 10 serait très bien, mais la victoire au classement général n'est pas réaliste avec ces jeunes gars. Cette année, nous avons pu gagner les trois Grands Tours car nous avons séparé Primoz (Roglic) et Jonas (Vingegaard). J'espère pouvoir remplacer Primoz par un gars qui est déjà dans l'équipe, mais il n'y a pas encore de substitut à son niveau ».

Comme un encouragement à Kuss

Dans le contexte, les mots de Merijn Zeeman donnent l’impression qu’il encourage le grimpeur américain dans son ambition, qu’il valide l’idée qu’il vienne aiguillonner le champion danois. Un parti pris pour le moins risqué, qui pourrait bien générer des tensions dans l'équipe. Le fait qu’il n’évoque pas Kuss comme possible leader au Giro, alors qu’il aurait pu tout à fait doubler Giro et Vuelta en tant que leader et laisser le Tour de France à Vingegaard, tend d'ailleurs à confirmer qu’il compte bien aligner l’Américain en juillet…