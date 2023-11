Cyclisme : Le Giro plutôt que le Tour pour Alaphilippe ?

Alexandre Higounet

La configuration particulière de la saison 2024, avec la présence des Jeux Olympiques quelques jours après l’arrivée, pourraient inciter à des changements de programme chez certains ténors du peloton. Wout Van Aert l’a déjà acté, en décidant de s’aligner au Giro à la place du Tour de France. L’hypothèse que Julian Alaphilippe en fasse de même apparaît plausible. Analyse.

Il y a une semaine, La Gazzetta dello Sport a révélé que Wout Van Aert serait probablement au départ du Tour d’Italie en 2024 dans un rôle de leader en lieu et place du Tour de France, et ce afin de garder un maximum de fraîcheur en vue de l’épreuve contre-la-montre des Jeux Olympiques de Paris, où il vise la médaille d’or. Selon le média italien, le champion belge aurait comme ambition de jouer une place dans les 5 premiers à Milan.

S’il vise une médaille sur route aux JO…

Ce choix pourrait bien s’avérer être précurseur de celui qu’effectueront un certain nombre de coureurs concernés par les Jeux Olympiques. Cela pourrait notamment être le cas de Julian Alaphilippe. En effet, si rien n’est établi, on peut légitimement supposer que le champion tricolore réfléchisse à l’idée de participer à l’épreuve sur route des JO début août, où le parcours taillé pour les puncheurs endurants peut lui permettre de viser une médaille. Si tel était le cas, il est clair que le Français pourrait bien vite mener une réflexion similaire à celle de Wout Van Aert. Certes, l’épreuve sur route est un peu plus tard que le contre-la-montre, ce qui laisserait un temps de récupération légèrement supérieur au Français, mais les exigences physiques et mentales d’un Tour de France sont-elles compatibles avec un objectif XXL aussi proche ? Pas certain. De surcroit, son absence au Tour de France, où Evenepoel n’a jamais paru militer pour sa présence à ses côtés, permettrait à Alaphilippe de prendre un costume de leader au Giro.

Marion Rousse avait laissé un doute sur sa participation au Tour de France…